Unatrag deset godina u Hrvatskoj od raka grlića maternice (cerviksa) umire u prosjeku 120 žena godišnje, a oboli ih oko 320. Istodobno, deset godina je u Hrvatskoj dostupno jako učinkovito cjepivo protiv humanog papilomavirusa (HPV) koji sprečava taj karcinom, ali i još pet drugih. Nažalost, u većini slučajeva roditelji za svoje adolescente ovo cjepivo ne žele ili za njega ni ne znaju. Iako je riječ o cjepivu koje mladu ženu ili mladića štiti najmanje deset godina - a prima ga se najkasnije do 25. godine - u školskoj godini 2019./2020. je s dvije doze cijepljeno tek 38 posto djevojčica i 24 posto dječaka, učenika prvih razreda srednje škole, kažu podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U Hrvatskoj je već desetak godina dostupno cijepljenje protiv HPV-a u pojedinim gradovima i općinama, a posljednje četiri godine omogućeno je besplatno i dobrovoljno cijepljenje za sve učenice i učenike određene dobi.

No postotak procijepljenosti i dalje nije zadovoljavajući te u velikoj mjeri zaostaje za drugim europskim zemljama, upozoravaju iz HZJZ-a. Pojavnost i smrtnost od raka vrata maternice u zemljama niskog i srednjeg stupnja razvoja i dalje su vrlo visoki jer je ovaj karcinom drugi maligni uzrok smrti kod žena. Za razliku od većine drugih sijela raka, ovo se javlja u nešto mlađoj dobi - prema posljednjim podacima Registra za rak, u 2019. je trećina novooboljelih žena bila mlađa od 50 godina, a rak vrata maternice je četvrto sijelo raka žena u dobi od 30 do 39 godina. Nastanak raka cerviksa u velikoj mjeri moguće je spriječiti cijepljenjem protiv HPV-a i otkriti ga u vrlo ranoj fazi, što je dovelo do znatnog smanjenja tereta ove bolesti u razvijenim zemljama.

Cijepiti se mogu učenice i učenici 1. razreda osnovne škole, ali i svi drugi mlađi od 25 godina. HPV nije samo najčešći uzročnik raka vrata maternice, nego može uzrokovati i rak anusa, stidnice (vulve), rodnice (vagine), penisa i orofarinksa, kao i spolne bradavice (kondilome) kod oba spola. Cijepljenje za čak 80 posto smanjuje rizik infekcija HPV-om, virusom koji uzrokuje karcinom. Unatoč tome, u školskoj godini 2019./2020. cijepljeno je samo oko 25 tisuća učenika i studenata, godinu kasnije, lani, oko 33 tisuće. Rezultati su u prošloj školskoj godini nešto bolji, no još nedostatni.

Kako odgovara HZJZ, istraživanje o stavovima i informiranosti roditelja o spolnom zdravlju i rizicima za infekciju HPV-om, koje su proveli Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, Povjerenstvo za prevenciju infekcija HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti i Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, pokazalo je da je svaki drugi roditelj nedovoljno informiran o HPV infekciji i ne zna da taj virus može uzrokovati čak šest vrsta raka kod muškaraca i žena. Nešto više od trećine roditelja ne zna da može uzrokovati spolne bradavice i kod muškaraca i kod žena, a trećina roditelja nikad nije čula da je u Hrvatskoj dostupno besplatno cijepljenje za učenike i učenice osmih razreda osnovne škole.

'Nije riječ o seksu, nego o virusu'

- Ne, ovaj se, kao ni bilo koji drugi karcinom ne događa nekome drugome, pri čemu je za ovaj dostupno učinkovito cjepivo - kaže dr. Dubravko Lepušić, ginekolog u KBC-u Sestara milosrdnica, koji je godinama obilazio škole i fakultete ne bi li educirao mlade i njihove roditelje o važnosti cijepljenja protiv HPV-a.

- Nažalost, unatoč cjepivu, umre više od stotinu žena od bolesti od koje nisu trebale ni oboljeti. Kao i u koroni, mnogi si postavljaju strašno pogrešnu dilemu cijepiti se ili ne, a onda to neki plaćaju životima - ističe liječnik. Često je nailazio na roditelje koji se hvataju za glavu na samu rečenicu kako “dijete cjepivom treba zaštititi prije ulaska u spolne odnose”.

- Ovdje, ne shvaćaju, nije riječ o seksu, nego o virusu, i stvari ne treba trpati pod tepih, ne smijemo to raditi. Njihova će djeca prije ili kasnije stupiti u spolni odnos i bit će zaštićena. Nakon 25. godine mladi su već bili u kontaktu s HPV-om i cjepivo nema smisla - pojašnjava dr. Lepušić. Kako dodaje, žalosno je da se laici bave “sigurnošću” sigurnih cjepiva i ne vjeruju liječnicima.

- Odnos liječnika i pacijenta je odnos povjerenja, mora ga biti, inače nije dobro. Svi propitkuju cjepiva, to je otprilike kao da bih ja na aerodromu propitkivao osoblje o tome ima li avion kojim ću se voziti sve ‘šarafe’ - ilustrativan je dr. Lepušić.

'Nije isto dobije li HPV djevojka od 17 ili žena od 27 godina'

Kako objašnjava ginekolog dr. Zlatko Topalović, cjepivo je dostupno, sigurno i provjereno te učinkovito štiti najmanje deset godina.

- Nije isto dobije li HPV djevojka od 17 ili žena od 27 godina. Kod starije je sluznica rodnice i cerviksa formirana, otpornija, dok kod mlade djevojke od 15 ili 17 godina virus puno lakše prodire u tkivo. Kad u 8. razredu cijepimo mlade, štitimo ih na minimalno deset godina. Svakako je pametno cijepiti i mladiće - zaključuje dr. Topalović i dodaje:

- Nažalost, korona nam je u stranu stavila puno preventivnih programa, fokus je na mnogočemu drugome, ali nadamo se da će se sve brzo vratiti u normalu.