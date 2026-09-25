Član žirija za novi Maksimir: 'Ne dolazi u obzir da se promijeni odluka. Ne trebaju nam krafne'

Arhitekt Nenad Fabijanić, član žirija koji je izabrao projekt novog Maksimira, kaže da je odluka donesena jednoglasno i u razgovoru za Tportal osvrnuo se i na kritike navijača, peticiju te mogućnost da se natječaj poništi i izabere neko drugo rješenje. Nakon predstavljanja pobjedničkog projekta talijanskog studija VG13 uslijedile su brojne kritike dijela navijača, pokrenuta je i peticija kojom se traži preispitivanje odluke. No, član ocjenjivačkog žirija, arhitekt Nenad Fabijanić, poručuje da nema razloga očekivati da će pobjednički rad biti zamijenjen nekim drugim.

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Fabijanić je rekao da je odluka žirija bila jednoglasna. Žiri je, podsjetimo, birao između 88 pristiglih radova iz 20 zemalja.

- Kada od toga dobijete pobjednika o kojem je odluka bila jednoglasna, onda imate 87 onih koji su nezadovoljni. To je priroda arhitektonskih natječaja - rekao je Fabijanić.

Ističe kako je proces trajao dva i pol mjeseca te da su radovi prošli kroz pet faza ocjenjivanja.

- Ovo je bio dugotrajan proces koji je filtriran kroz pet faza da se konačno dobije nešto što je primjer nove generacije stadiona, posebno na ovim prostorima. Apsolutno stojim iza odabranog rada --kazao je.

'Promjena zbog javnosti ne dolazi u obzir'

Jedno od pitanja koje se pojavilo nakon predstavljanja projekta jest može li se, zbog nezadovoljstva dijela javnosti, odustati od prvonagrađenog rada i odabrati neki od ostalih nagrađenih projekata. Fabijanić takvu mogućnost odbacuje.

Kaže da postoje situacije u kojima pobjednički projekt u konačnici ne bude realiziran. To se, primjerice, može dogoditi ako autori odustanu, ako se ne postigne dogovor s investitorom ili ako se pokaže da financijska konstrukcija nije izvediva. No javne kritike, smatra, nisu dovoljan razlog.

- Ali to da se pod utjecajem javnosti mijenja odluka o radovima, to ne dolazi u obzir - rekao je Fabijanić.

Dodao je kako bi za promjenu odluke žirija morali postojati "jaki argumenti", a smatra da ih trenutačno nema. Na pitanje o mogućnosti poništenja natječaja i pokretanja novog postupka, Fabijanić je također odbacio tu mogućnost.

Što je s cijenom stadiona?

Jedna od tema tijekom natječaja bila je i procijenjena vrijednost projekta. Prema dosadašnjim procjenama, stadion bi trebao stajati oko 175 milijuna eura bez PDV-a, dok bi ukupna investicija s okolišem, garažom i pomoćnim terenima trebala dosegnuti oko 205 milijuna eura. Fabijanić kaže da je kod arhitektonskih natječaja vrlo teško unaprijed precizno procijeniti konačnu cijenu gradnje.

Dodaje da su neki od pristiglih projekata zauzimali vrlo velike površine i zahtijevali velike intervencije u prostoru, zbog čega su ocijenjeni kao nerealni za uvjete Maksimira.

Konačna cijena pobjedničkog projekta bit će poznata tek nakon izrade daljnje projektne dokumentacije i preciznijih troškovnika.

'Neće se raditi klasična arena'

Jedna od najvećih zamjerki dijela javnosti odnosi se na odvojene tribine i otvorene kutove stadiona. Kritičari strahuju da bi gledatelji na takvom stadionu mogli biti izloženiji kiši i vjetru. Fabijanić kaže da je upravo pitanje provjetravanja bilo jedan od kriterija pri odabiru projekta.

- Stadion mora zadovoljiti kriterij provjetravanja, pri čemu je refleks maksimirske šume bio glavni kriterij. To će se na neki način moći i trebati korigirati. Tu ne vidim problem - rekao je.

Pritom je odbacio ideju da je novi Maksimir nužno trebao izgledati poput zatvorene nogometne arene.

- Klasične arene ili, kako ih ja zovem, krafne ili palačinke na tom mjestu nisu bile potrebne Zagrebu - rekao je.

Smatra da bi novi Maksimir mogao predstavljati drukčiji pristup projektiranju nogometnih stadiona.

- Ovo je sada nešto po čemu Zagreb dugoročno može biti poznat kao inovator nove koncepcije stadiona - poručio je Fabijanić.