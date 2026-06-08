Članica vrha HSLS-a podnijela ostavku! 'Predsjednik dijeli ljude, umjesto da ih povezuje...'

Gabriela Bošnjak objavila je kako je podnijela ostavku na dužnosti članice Predsjedništva HSLS-a. U objavi je poručila kako ostaje članica stranke te predsjednica zagrebačkog HSLS-a, sve dok za to bude imala podršku članstva.

- HSLS je uvijek bio i ostat će jedina politička opcija kroz koju vidim svoje djelovanje, zbog čega ostajem članica stranke i predsjednica HSLS-a Grada Zagreba sve dok to većina članova podržava. Sve dok sam politički aktivna, to će biti isključivo kroz HSLS, jer je to jedina stranka koja objedinjuje sve ono u što vjerujem i za što se zalažem. Ostavština Vlade Gotovca, Dražena Budiše i mnogih drugih velikana HSLS-a duboko se utkala u moj rad, kako kroz politiku, tako i kroz život općenito - napisala je u startu Bošnjak.

U nastavku objave navodi:

- Jedina politička funkcija koju sam ikada obnašala bila je ona zastupnice u Gradskoj skupštini Grada Zagreba koju sam s 1.6.2026. stavila u mirovanje a političke ambicije snažnije od takve funkcije nemam do daljnjega. Ustvari, s godinama sve manje. Pokreću me ideali i vrijednosti. Sloboda, prihvaćanje, ljubav prema različitosti, čovjeku i svijetu. Slobode tržišta. Osuda i lijevog i desnog totalitarizma. Razlog moje ostavke je velika nepravda koja se već dulje vrijeme nanosi meni dragoj, povijesnoj stranci, a koja je ovih dana eskalirala kroz medijska prepucavanja mojih stranačkih kolega o navodnom raskolu između lijevih i desnih unutar HSLS-a. U HSLS-u kakav ja poznajem takvih sitnih, a eto ipak “dubokih” podjela nije bilo, sve dok ih naš predsjednik Dario Hrebak, iz meni nepoznatog razloga, nije počeo u stranci na glas imenovati i zazivati. Je li to činio ciljano i s namjerom, ne znam. Ta se priča proteže još od prije situacije s Dabrom pa sve do danas, kada sam odlučila da više ne mogu podržavati predsjednika koji dijeli, umjesto da okuplja i povezuje ljude. Koplja se danas lome preko njegova zamjenika Mirka Budiše, kojem ovim putem dajem punu podršku. Kao liberalka tvrdim da on, jednako kao i ja, podržava različitosti svih oblika istinski i dosljedno. - napisala je u objavi na Facebooku Bošnjak.

Za kraj je poručila:

- Posebno je problematično što se u javnosti naglasak namjerno ili slučajno prebacuje na to da je komentirao Pride, umjesto na stvarni razlog reakcije. A stvarni razlog nije LGBTQ zajednica, niti pravo bilo koga na različitost, nego politički sadržaj koji s liberalnom strankom ne bi smio imati nikakve veze. Pozivanje na revoluciju i simboli poput srpa i čekića razlozi su i mog osobnog gnušanja na Zagreb Pride koji podržavam u svakom aspektu osim onome u kojemu dozvoljava isticanje takvih simbola. Zato podrška Mirko Budiša za mene nije pitanje podjele na lijeve i desne, nego pitanje dosljednosti i pravde. Klasično liberalno - poručila je u objavi Bošnjak...