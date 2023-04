Članovi Moto kluba oprostili se od preminulog bračnog para: 'Počivajte u miru, prijatelji...‘

Bračni par na motociklu poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u sudaru s automobilom u mjestu Novi Mihaljevci kod Požege. Iz Moto kluba Tsunami Požega oprostili su se od poginulih.

- Počivajte u miru Božjem dragi nam prijatelji! Iskrena sućut obitelji! - napisali su.

- Motocikl je vozio muškarac, a iza njega je sjedila žena. U automobilu je bio jedan muškaraca naš sumještanin. Kada smo prišli, ugledali smo strašan prozor, tijela su doslovno bila pod prednjim dijelom automobila. Žena je odmah preminula, a nešto kasnije i muškarac - rekao je Petar Jurić, vlasnik kuće koja se nalazi u blizini nesreće. Na mjesto nesreće izašli su Hitna pomoć i policija.

Poginuo je bračni par iz Jakšića, a iza njih je ostalo troje malodobne djece.

- Vozaču motocikla je to drugi brak i ima jedno dijete iz prvog braka, a suvozačici je prvi brak. Oni imaju zajedničke dvoje djece. To je tragedija i velika žalost - rekao je jedan stanovnik Novih Mihaljevaca. Mjesto nesreće izgleda strašno, na sve strane su rasuti dijelovi motocikla, tragovi upućuju na smjerove kretanja, no, kako je točno došlo do nesreće, mada neki koji su vidjeli nesreću kažu da je došlo do proklizavanja motocikla na cesti, to su samo pretpostavke, jer očevid će dati odgovor što se dogodilo.

- Ne možemo govoriti o uzrocima nesreće dok se u cijelosti ne obavi očevid, kojemu je nazočna i općinska državna odvjetnica Ankica Njegovan Bišof - rekli su iz PU požeško-slavonske.

