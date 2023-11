Coca Cola: Imamo nalaz zadnje analize Inspektorata. Cijela serija proizvoda je bila ispravna

Posljednja analiza Državnog inspektorata Republike Hrvatske od 16. studenoga 2023. godine, otklanja svaku sumnju u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost naših proizvoda - stoji u najnovijem priopćenju tvrtke Coca Cola, nastavno na nedavni slučaj mladića kojem je nedavno spaljen jednjak nakon što je konzumirao mineralnu vodu u jednom riječkom kafiću.

Pokretanje videa ... Testirali smo pH vrijednost u piću kakvog je pio mladić koji se otrovao u Rijeci. Evo rezultata... | Video: 24sata/Video

Serija Romerquelle Emotion s okusom borovnica nar, 330 ml, serije trajnosti 12.2023. L17, povezana sa slučajem u Rijeci, bila je povučena s tržišta 8. studenoga 2023. godine slijedom zahtjeva Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Nakon provedene analize, sada je potvrđena zdravstvena ispravnost ove serije.

Drago nam je što i ovaj nalaz Državnog inspektorata Republike Hrvatske otklanja svaku sumnju u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost naših proizvoda. Nastavljamo s potpunom transparentnošću surađivati sa svim nadležnim tijelima tijekom istrage jednog izoliranog slučaja u Rijeci.

Iskreno smo zahvalni našim potrošačima i kupcima na kontinuiranoj vjernosti i povjerenju u naše poslovanje i brandove te još jednom naglašavamo da su naši proizvodi proizvedeni prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, kojima smo potpuno predani tijekom više od 55 godina na hrvatskome tržištu, stoji u priopćenju.

Sve je započelo nakon slučaja trovanja u Rijeci. Analiza Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" otkrila je što je bilo u boci koju je mladić popio.

- U centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" je nalogom općinskog DORH-a u Rijeci, na vještačenje dostavljena staklena čaša i bočica vode Römerquelle u kojima su bile sporne tekućine koji je oštećeni konzumirao. Provedenim vještačenjem utvrđeno je da su tekućine podudarne te da imaju ista svojstva. Radi se o jako lužnatim vodenim otopinama izrazito visoke pH vrijednosti 13,6, i to na osnovi kalijevog i natrijevog hidroksida - kazali su iz centra i dodali da je provedenim vještačenjem utvrđeno da se radi o sredstvu za pranje ili odmašćivanje.

- PH vrijednosti otopine kreću se od 0 do 14, što znači da je voda neutralna, oko 7, od 0 do 6 govorimo o kiselinama, od 8 do 14 o lužinama. Ovim provedenim vještačenjem, utvrđeno je da kemijski sastav tekućine pokazuje da se radi o korozivnom sredstvu koje se koristi za pranje ili odmašćivanje - kazala je Andrea Ledić iz centra.