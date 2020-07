Consigliere na gliseru: Jedan krivi val i eto ga u Remetincu

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa uživa u malom teritorijalnome moru BiH, ali mora paziti. Ako da malo više gasa, eto ga u hrvatskim vodama. Automatski i u nekom od hrvatskih zatvora

<p>Nekoć je u ovo doba glisirao Jadranskim morem uzduž i poprijeko. Od Brijuna do Kornata i Bola na Braču, nema gdje ga ne bi bilo. Odmarao bi se na početku ljeta, leškario na suncu vrteći u glavi planove za iduću sezonu dok bi se njegovi igrači znojili negdje u slovenskim planinama, pripremajući se za još jednu Dinamovu europsku avanturu.</p><h2>Pogledajte video: Bjegunac Z.M. na gliseru</h2><h2>Hrvatsku obalu gleda samo na razglednicama</h2><p>No u međuvremenu je <strong>Z. M. (61) </strong>postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa.</p><p><strong>Foto: Bjegunac Z.M pliva prsno, leđno, a i kraul</strong></p><p>Pravih prijatelja oko njega je sve manje, a i more se nekako smanjilo otkad je zbrisao preko granice nakon što je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama.</p><p>Ta divna jadranska obala za njega je sad samo sanak pusti... Gleda je samo na razglednicama.</p><h2>Sad glisira u - bazenčiću</h2><p>Njegovo glisiranje do daljnjega je strogo ograničeno na teritorijalne vode BiH, koje su u odnosu na hrvatski Jadran smiješno male. Kao nekakav bazenčić.</p><p>Bjegunac Z. M., javili smo prije nekoliko dana, brčka se zadnjih dana u Neumu, a sad je njegov dugogodišnji prijatelj Darko Alegić na društvenim mrežama objavio snimku za upravljačem jahte.</p><p>- Kapetan Z. M. Sutra ja preuzimam kormilo - napisao je Alegić, jedan od rijetkih iskrenih prijatelja koji ga nisu napustili u ovoj nevolji poput mnogih drugih tapšača po ramenu, kakvih je Maksimir oduvijek bio prepun.</p><h2>Wanted</h2><p>Bjegunac je nasmijan pozirao. Čini se da je u vrlo dobroj formi.</p><p>Uživa, ali vozi polako jer mora paziti da ne da gasa i završi u hrvatskim teritorijalnim vodama. To za njega ne bi bilo dobro, značilo bi da ga hrvatska policija mora otpratiti ravno iza rešetaka budući da je zbrisao taman 24 sata prije nego što je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora.</p><p>Traže ga.</p>