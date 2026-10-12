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Copernicus: Ovaj rujan je bio drugi najtopliji u povijesti mjerenja na globalnoj razini

Piše HINA,
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Copernicus: Ovaj rujan je bio drugi najtopliji u povijesti mjerenja na globalnoj razini
Foto: Toby Melville
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Dugotrajna suša uzrokovala je rekordno niske rujanske vodostaje u pojedinim dijelovima Rajne, Dunava, Visle te rijeka Garone i Dordogne...

Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji rujan na globalnoj razini otkako postoje mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva Celzijevih, objavila je europska služba za klimatske promjene Copernicus. Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojem su globalne temperature premašile 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina, objavio je Copernicus u ponedjeljak.

U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan dosad, izjednačen s prethodnim temperaturnim rekordom, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji.

Dugotrajna suša uzrokovala je rekordno niske rujanske vodostaje u pojedinim dijelovima Rajne, Dunava, Visle te rijeka Garone i Dordogne. Niski vodostaji poremetili su plovidbu, opskrbu vodom i poljoprivredu u nekoliko zemalja, izvijestio je Copernicus.

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U međuvremenu je površina morskog leda oko Antarktike dosegnula treći najmanji godišnji zimski maksimum.

Direktor Copernicusa Carlo Buontempo izjavio je da su nakon ekstremno toplog ljeta u pojedinim dijelovima Europe ponovno zabilježene "iznimno visoke temperature”.

"Ponovno imamo niz mjeseci s temperaturama višima od 1,5 stupnjeva Celzijevih, a s obzirom na to da se snažan fenomen El Niño i dalje intenzivira, vjerojatno će se takav trend nastaviti i tijekom 2027. godine”, rekao je.

Prekoračenje granice od 1,5 stupnjeva Celzija, postavljene Pariškim klimatskim sporazumom, bilo je "samo pitanje vremena”, izjavio je Buontempo.

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"Koliko ćemo premašiti tu granicu i koliko će to trajati, još uvijek ovisi o nama, rekao je.”

Godine 2015. ukupno 195 država i drugih stranaka usvojilo je pravno obvezujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama, čiji je cilj ograničiti globalno zagrijavanje na manje od dva stupnja Celzijeva u odnosu na predindustrijske razine, a po mogućnosti na 1,5 stupnjeva.

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