Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je u srijedu kako ne vidi razlog koji bi trenutno doveo do poskupljenja struje i plina za građanstvo.

Upitan prije sjednice užeg kabineta Vlade hoće li struja i plin za građane poskupjeti, rekao je kako ne vidi razlog zašto bi se to u ovom trenutku dogodilo.

"Ne postoji apsolutna sigurnost da do toga neće doći, no ne vidim razloga zašto bi se to dogodilo", rekao je Ćorić.

Vezano uz poskupljenje struje za poduzetnike naveo je kako treba biti svjestan činjenice da je domaće tržište električne energije liberalizirano i funkcionira u skladu s europskim odnosno svjetskim tržištima.

"One pravne osobe koje su išle u smjeru ugovaranja dugoročnijih, višegodišnjih ugovora prošle godine, to poskupljenje neće ni na koji način osjetiti u narednom razdoblju. Međutim, oni koji će tek sada ugovarati, osjetit će korekciju na tržištu", naglasio je.

Pretpostavlja da su se mnogi zaštitili od iznenadnih promjena i ne vjeruje da će cijena struje biti i 40 posto veća, kako su zadnjih dana pisali mediji i upozoravale poduzetničke udruge, ali dodaje kako će doći do određene korekcije cijene.

"Ovo nas upućuje da uvjete poslovanja na sve moguće načine treba stabilizirati, odnosno izbjeći određene rizike, a to se postiže tako da se cijene ugovaraju u nešto duljem vremenskom razdoblju", kaže Ćorić.

Upitan očekuje li da će poduzetnici koji nisu uspjeli sklopiti dugoročnije ugovore svoje veće troškove preliti na potrošače, odnosno povećati cijene svojih proizvoda, odgovorio je kako cijena električne energije kao jednog od ključnih inputa za proizvodnju dovode izravno do povećanja troškova proizvodnje.

"Ili ćete u konačnici smanjiti maržu ili povećati cijenu svojeg proizvoda. Međutim, to je tržište", zaključio je dodavši da će oni koji su bili dovoljno agilni i ugovorili cijenu struje moći ponuditi konkurentnije proizvode.