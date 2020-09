Ćorić o 'Klubu': Bio sam tamo, a natječaj u Janafu ide što prije

<p>Ministar gospodarstva i održivog razvoja <strong>Tomislav Ćorić</strong> izjavio je u utorak kako će se javni natječaj za mjesto predsjednika Uprave JANAF-a provesti čim to bude moguće, a potvrdio je da je nekoliko navrata bio gost u "klubu" <strong>Dragana Kovačevića</strong>, osumnjičenog u aferi JANAF.</p><p>- S obzirom na statutarne odredbe društva JANAF d.d., potrebno je imenovati osobu koja će biti obnašatelj dužnosti do izbora novog predsjednika uprave putem javnog natječaja - rekao je Ćorić novinarima uoči užeg kabineta Vlade.</p><p>Dodao je kako će se javni natječaj provesti "čim to bude moguće".</p><p>Novinari su ministra pitali i je li ikada bio gost u takozvanom "klubu" Dragana Kovačevića, osumnjičenog u aferi JANAF.</p><p>- Gospodina Kovačevića znam od 2013. godine, prije svega po ekonomskim pitanjima u toj fazi, a onda nakon toga s obzirom na činjenicu da sam bio resorni ministar u njegovom resoru, družili smo se čitav niz puta, u nekoliko navrata sam bio i gost u njegovom klubu - kazao je Ćorić.</p><p>Dodao je da ga je zadnji put vidio prije par tjedana.</p><p>Kako prenose mediji, "klub" u Slovenskoj ulici u Zagrebu prostor je, u vlasništvu Kovačevićeve tvrtke, u kojem je on priređivao druženja za gospodarstvenike, osobe iz javnog života i dužnosnike najvišeg ranga. </p>