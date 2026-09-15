Ministar financija Tomislav Ćorić obranio je zakonske izmjene iz 2019. godine, ističući kako su nadzori prekograničnog prometa otpada znatno povećani, dok oporba tvrdi da su te izmjene otvorile vrata ekološkom kriminalu u Hrvatskoj.
Ćorić o otpadu iz Gospića: 'Nismo otvorili vrata kriminalu, kontrole su se udvostručile'
Ministar financija Tomislav Ćorić odbacio je u utorak teze da su zakonske izmjene iz 2019.,u vrijeme njegova mandata kao ministra zaštite okoliša, otvorile vrata nekontroliranom uvozu otpada u Hrvatsku, kazavši da se godišnje provodilo oko 400 nadzora prekograničnog prometa otpada.
''U razdoblju do 2016. nemamo konkretne podatke o broju inspekcijskih nadzora. Od 2016. do 2018. obavljeno je u prosjeku 200 nadzora prekograničnog prometa otpada. Nakon zakonskih izmjena 2019., pa do 2025., obavljeno je preko 400 nadzora godišnje, osim pandemijske 2020.'', rekao je Ćorić SDP-ovom Mihaelu Zmajloviću koji ga je pitao smatra li se odgovornim za slučaj odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
Zmajlović je na aktualnom prijepodnevu u Saboru ustvrdio da su izmjene zakona iz 2019. godine dopustile eko kriminal u Lici. ''To potvrđujete najavljenim novim izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, kojim ste odlučili postrožiti sustav, čime indirektno priznajete da je zakonski okvir zadnjih 10 godina bio takav da je dopustio da se otpad iz Europe ilegalno zakopa u Hrvatskoj'', poručio je.
Promjene iz 2019. bile su u skladu s europskom praksom i ni na koji način nisu otvorile vrata kriminalu, odgovorio je Ćorić. Sektor gospodarenja otpadom vrlo je lukrativan, dodao je ministar, stoga ne postoje zakonske izmjene koje bi u potpunosti uklonile interes kriminalnih skupina, ali je zato moguće unaprijediti sustav strožim kontrolama.
Zmajlović uzvraća da Vlada, nakon velikog prosvjeda u Zagrebu, gasi požar i PR-om uljepšava sliku te da je ona odgovorna za rušenje reputacije Like i ličkog krumpira, a ne oporba.
''Širite paniku i dezinformacije, a ne nudite rješenja. Možebitni naš propust je jedino taj što '90-ih nismo dovoljno dobro očistili smeće u Hrvatskoj'', rekao je HDZ-ov Stipan Šašlin i izazvao niz povreda poslovnika.
''Stipane, svo smeće je ušlo u HDZ, to se valjda zna. Ti si otrov koji truje ovu zemlju'', rekao mu je Denis Kralj iz SDP-a.
HDZ-ov Marin Piletić nazvao je nedopustivim vrijeđanje zastupnika koji je '90-ih branio Hrvatsku. ''Dok raspravljate o smeću, na Črnomercu se nalazi građevinski i kemijski otpad koji niste riješili'', poručio je.
''Sjetite se koliko je građevinskog otpada ostalo u Vukovaru i razrušenim gradovima diljem Hrvatske, mislite na to. A to što vi insinuirate na neke druge stvari, to je vaš problem i vaša sramota'', poručio je Šašlin.
Zoran Gregurović iz kluba HDZ-a pitao je ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković u kojoj je fazi sanacija u Poznanovcu te zašto u Planu gospodarenja otpadom nema Gudronskih jama u Zagrebu.
''Tih 13 tisuća tona opasnog i neopasnog otpada će se sanirati najbrže što je moguće. Vlada neće odustati od načela da onečišćivač plaća i poduzet ćemo sve potrebne aktivnosti'', rekla je ministrica.
Što se tiče Gudronskih jama, kazala je da je odlukom iz 2014. godine utvrđeno da će Grad Zagreb biti nositelj sanacije.
SDP-ova Ivana Marković osvrnula se na podatke o inflaciji iz kolovoza, prema kojima su cijene u odnosu na prošli kolovoz porasle za 4,1 posto, energije za 17,4 posto i usluge za 7,2 posto.
''Koliko Plenkovićeva pobjeda nad inflacijom mjesečno košta prosječno kućanstvo vidimo na blagajnama i kroz mjesečne račune'', poručila je.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je da Hrvati imaju najpriuštivije cijene naftnih derivata i zaštićene cijene proizvoda.
''Standard dodatno štitimo odlukama o 'sidrenju' cijena usluga na način da ćemo prikazati kolike su cijene bile 10.rujan kako bi naši potrošači mogli uspoređivati cijene prije i poslije tog datuma. Isto smo napravili s hranom i bilježimo pad cijena hrane, odnosno usporavanje inflacije'', istaknuo je.
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na pitanje HDZ-ova zastupnika Tomislava Zadre, naglasio je da će se izmjenama zakona povećati mirovine za 175 tisuća branitelja, i to za tri eura za svaki mjesec sudjelovanja u borbenom sektoru i 0,50 eura za neborbeni sektor. Uz to, najavio je i dragovoljački dodatak.
Uoči skorašnjih izbora u Bosni i Hercegovini, Nevenko Barbarić (HDZ) pitao je ima li Hrvatska pravo, kao potpisnica Daytonskog sporazuma, ukazati na kršenje temeljnih načela tog sporazuma. Radi se o mogućem ishodu izbora nakon kojih bi Hrvate u Predsjedništvu formalno predstavljao kandidat iz bošnjačkih redova.
''Zakonska i ustavna obveza RH je pomagati Hrvate u BiH. Kao članica EU i NATO-a imamo pravo propitkivati kada je u pitanju europska perspektiva BiH. Upravo zahvaljujući Hrvatskoj je BiH dobila status kandidata i formalno otvorila pregovore'', poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
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