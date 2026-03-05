Ćorić objavio novu imovinsku karticu: Evo koliko zarađuje od kada je postao ministar...

Potpredsjendik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić objavio je novu imovinsku karticu u kojoj su vidljivi njegovi prihodi, imovina i obveze nakon prelaska iz Hrvatska narodna banka u Ministarstvo financija. Kartica, predana 26. veljače 2026., pokazuje da Ćorić kao ministar prima neto plaću od 4721 euro.

U samoj kartici ministar je dodatno objasnio kako se prijavljeni prihodi za siječanj odnose na razdoblje u kojem je radio na dva mjesta.

- Napomena Navedeni iznos plaće odnosio bi se na puni angažman u Ministarstvu financija za siječanj. S obzirom na činjenicu da sam 01,-28. siječnja bio djelatnik Hrvatske narodne banke a 29-31. siječnja Ministarstva financija primanja u siječnju generirana su iz dva izvora: - Hrvatska narodna banka: bruto iznos 11.101,13 eura - neto iznos: 6.648,21 eur - Ministarstvo financija: bruto iznos: 795,04 eur - neto iznos: 420,38 eura 26.02.2026 - objasnio je.

Prema imovinskoj kartici, Ćorić posjeduje stan u Zagrebu površine 80 četvornih metara procijenjen na 280.000 eura. Također je suvlasnik broda tipa pasara s kabinom, čija je vrijednost procijenjena na 35.000 eura.

U kartici su navedene i njegove financijske obveze. Ima dva kredita za koja mjesečno izdvaja ukupno 1.138 eura, a prijavio je i pozajmicu od 50.000 eura koju je dobio od fizičke osobe, Gorana Ćorića. Riječ je o zajmu bez kamate s rokom otplate od pet godina.

Samo mjesec dana ranije Ćorić je objavio imovinsku karticu u svojstvu viceguvernera Hrvatske narodne banke. Prema toj kartici, njegova je plaća tada iznosila 7.433 eura, što je znatno više od ministarske plaće.

U kartici iz razdoblja dok je bio u HNB-u prijavljeno je i dodatnih 19.968 eura ostalih prihoda od nesamostalnog rada. Razlika postoji i u prijavljenoj štednji. U kartici viceguvernera naveo je 65.000 eura ušteđevine, dok u najnovijoj ministarskoj kartici prijavljuje 70.000 eura. U ranijoj kartici bila je navedena i njegova funkcija predsjednika Hrvatski šahovski savez, što u novoj imovinskoj kartici više nije istaknuto.