Ćorić: Plenković je u Zadru slijedio sve upute epidemiologa

Što se nas tiče spremni smo u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu jasno komunicirati naš program i ono što nudimo građanima u naredne četiri godine, a to je sigurna Hrvatska, poručio je Ćorić.

<p>Ministar zaštite okoliša i energetike <strong>Tomislav Ćorić</strong> izjavio je u srijedu kako je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> prilikom boravka i druženja na teniskom turniru u Zadru slijedio sve upute epidemiologa i HZJZ-a te je poručio kako je ta priča završena.</p><p>- To su kritike koje dolaze prije svega od kvazi šefa oporbe gospodina Bernardića, i ovih njegovih pridruženih snaga tipa <strong>Krešimir Beljak</strong> i ostalih. Nažalost mi smo u situaciji u kojoj se osoba koja se kandidira za predsjednika Vlade, mislim na Bernardića, sakriva iza čitavog niza ostalih političkih subjekata u našoj zemlji. Izbjegava sučeljavanje, bježi od njega, i zapravo jedino što radi je širi neistine, kaos sije po obali i unutrašnjosti, i na taj način valjda misli kreirati neku bolju Hrvatsku, to je žalosno - rekao je novinarima Ćorić uoči užeg kabineta Vlade.</p><p>Na pitanje novinara je li to loša poruka građanima koju premijer šalje, Ćorić je kazao kako je jedan od članova zdravstvenog savjeta SDP-a dao izjavu prema kojoj je vrlo jasno i nedvosmisleno ukazao na to da predsjednik Vlade ne treba ići u samoizolaciju.</p><p>- I tu je ta priča završena - dodao je.</p><p>- Naravno da onima koji nemaju nikakav drugi sadržaj u ovome trenutku odgovara da se razgovara o tome, da kreiraju kaos, da pričaju o izmišljenim aferama, i zapravo na taj način skreću pozornost cjelokupnoj javnosti s onoga što nam treba, a to je sadržaj, i vrlo jasan pogled na to kako i na koji način Hrvatsku voditi dalje - naglasio je Ćorić.</p><p>Smatra kako cijela situacija ne može naštetiti HDZ-u na izborima, te da se premijer pridržavao svih vrlo jasno zadanih uputa epidemiologa i HZJZ-a.</p><p>- Što se nas tiče spremni smo u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu jasno komunicirati naš program i ono što nudimo građanima u naredne četiri godine, a to je sigurna Hrvatska - poručio je Ćorić.</p><p>Istaknuo je da je Hrvatska i danas, kada brojimo 22 zaražene osobe, jedna od najsigurnijih destinacija u Europi.</p><p>- S obzirom na broj zaraženih, oporavljenih i preminulih mi smo pokazali u proteklih nekoliko mjeseci da se jako dobro nosimo s ovom krizom i tako ćemo nastaviti i dalje - kazao je Ćorić.</p><p>Ministar vjeruje kako će izlaznost na predstojećim izborima "biti kao i na prethodnima".</p><h2>Krajem kolovoza novi sastanak s mađarskom stranom</h2><p>Ćorić je komentirao i današnji sastanak s predstavnicima mađarskog MOL-a.</p><p>- To je prvi preliminarni sastanak, koji je uslijedio nakon preliminarnog izvješća koje su naši konzultanti ponudili hrvatskoj strani, odnosno Savjetu za Inu. Upoznali smo mađarsku stranu s procesom koji je obavljen, i utvrdili neke daljnje korake. Ne želimo opterećivati ovo predizborno vrijeme tim daljnjim koracima tako da će oni uslijediti nakon podnošenja konačnog izvješća Lazarda hrvatskoj Vladi, u drugoj polovici mjeseca srpnja. Krajem kolovoza očekujemo novi sastanak s mađarskom stranom - najavio je Ćorić.</p><p>Na pitanje hoće li biti novca da Hrvatska preuzme Inu Ćorić kaže kako vjeruje da postoji način.</p><p>- Ukoliko se mi i druga strana nađemo na fer cijeni, temeljem ove analize koju ćemo imati krajem sljedećeg mjeseca, vjerujem da postoji način da hrvatska dođe do ukupnog udjela u Ini. O scenarijima kako do toga doći ćemo promišljati u narednim tjednima, postoji nekoliko scenarija - zaključio je ministar.</p>