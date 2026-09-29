Ćorić: Studenac je privatna kompanija, nema prostora za dodatne posebne planove

Ministar financija Tomislav Ćorić u utorak je, odgovarajući na novinarska pitanja prije konferencije HGK-a “Croativa - Outside the box”, izjavio da nema manevarskog prostora za dodatne posebne planove vezane uz Studenac, jer je riječ o privatnoj kompaniji.

Studenac, koji zapošljava više od sedam tisuća ljudi i ima više od tisuću prodajnih mjesta, ranije prošlog tjedna je podnio Trgovačkom sudu u Splitu prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

“Tu nema manevarskog prostora za neke dodatne posebne planove. Riječ je o privatnoj kompaniji koja je, kako ste vidjeli, podnijela zahtjev za predstečaj i taj proces ide u određenom smjeru”, rekao je Ćorić.

Naznačio je da je vlada nema ulogu u tom procesu, u kojem su glavni akteri njihovi dobavljači i kreditori.

“Njihovi dobavljači, odnosno njihovi kreditori, njihovi partneri će komunicirati s njima u narednom razdoblju, međutim, tu nemamo što posebno za raditi”, kazao je Ćorić.

Kako je navedeno u prijedlogu Studenca, otvaranje predstečajnog postupka traži se zbog ukupnih okolnosti poslovanja, među kojima je i više stotina milijuna eura obveza prema domaćim i inozemnim kreditorima, zbog čega vjerojatno neće moći izvršiti svoje obveze prema dobavljačima i zaposlenicima kroz idućih 15 do 30 dana.

Istog dana kad je Studenac podnio prijedlog za predstečajem, tvrtka A&G Logistika 01 Antonija Gavranovića predložila je istom sudu da se otvori stečaj Studenca zbog potraživanja od 800 tisuća eura.