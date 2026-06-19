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Costa brani kontakt s Moskvom: 'EU mora slati poruke Rusiji...'

Piše HINA,
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Costa brani kontakt s Moskvom: 'EU mora slati poruke Rusiji...'
Foto: Yves Herman

Predsjednik Europskog vijeća brani diplomatske pokušaje otvaranja kanala prema Kremlju unatoč podijeljenim reakcijama u EU.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa branio je u petak svoje pokušaje otvaranja komunikacijskih kanala s Kremljom nakon što je taj potez naišao na oprečne reakcije u Europskoj uniji. "Ne možemo se oslanjati samo na druge da tumače ruske poruke i moramo biti u stanju izravno prenijeti Rusiji vlastite poruke", rekao je Costa nakon samita EU-a u Bruxellesu. Bloomberg je ranije ovog tjedna izvijestio da je posljednjih tjedana bilo kratkih kontakata na diplomatskoj razini između Costinog ureda i Kremlja s ciljem uspostave komunikacijskih kanala s Moskvom. Diplomatski odnosi između Bruxellesa i Moskve pogoršani su otkako je Rusija prvi put okupirala dijelove Ukrajine 2014. godine, a dosegli su najnižu točku u desetljećima nakon potpune ruske invazije 2022. godine.

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Neke zemlje, uključujući Španjolsku, Italiju i Irsku, pozdravile su taj potez. Druge, među kojima su Njemačka i Francuska, bile su skeptične.

Ranije ovog mjeseca, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer pridružili su se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju u pozivu da se obnove napori za okončanje rata u Ukrajini, pri čemu Europa traži vodeću ulogu u procesu koji je Washington predvodio.

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Govoreći nakon samita u Bruxellesu, Merz je rekao da je prerano donijeti odluku o tome tko će u konačnici sudjelovati u bilo kakvim pregovorima.

"Prvo se moramo dogovoriti o sadržaju, a onda ćemo razjasniti formate. Stvar po stvar", rekao je Merz.

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Costa je odbacio sugestije o suparništvu između različitih diplomatskih inicijativa.

"Ne vidim nikakvu kontradikciju niti konkurenciju između različitih aktera i formata. Oni se nadopunjuju", rekao je Costa.

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