Obavijesti

News

Komentari 0
PRISTUPANJE UNIJI

Costa iz Beograda: Europska unija nikoga ne ucjenjuje i važno joj je proširenje!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Costa iz Beograda: Europska unija nikoga ne ucjenjuje i važno joj je proširenje!
Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u četvrtak u Beogradu da Europska unija nikoga ne ucjenjuje u pogledu pristupanja Uniji, „što je osjećaj koji možda vlada u Srbiji”, nego da pokušava naći rješenja za reforme koje je potrebno provesti

„Mi nikoga ne ucjenjujemo, ne stvaramo prepreke, već vrlo otvoreno radimo s vlastima u Srbiji kako bi se što prije ostvarili ovi rezultati”, rekao je Costa na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ukazao je na probleme kao što su potpuno provođenje preporuka pravosudnih tijela i puna usklađenost s preporukama Venecijanske komisije u vezi izbornih zakona u Srbiji.

Costa je naglasio da je za EU proširenje na Zapadni Balkan najvažnija geopolitička investicija kojom se Unija trenutno bavi, a dokaz za to je odluka o ubrzanju ritma sastanaka s jednog na dva godišnje. Zadnji samit bio je u prosincu u Bruxellesu, a idući počinje u četvrtak navečer u Crnoj Gori.

NOVA ANKETA Šveđani okreću leđa vladi: Oporba bi mogla preuzeti vlast
Šveđani okreću leđa vladi: Oporba bi mogla preuzeti vlast

Costa je naglasio da se, ako se želi povećati međusobno povjerenje, ne smije stvarati osjećaj frustracije, kako na strani zemalja kandidatkinja tako i na strani Europske unije.

„To je najvažnije za građane jer je nužno da svi vjeruju da je proširenje nešto što može biti realno u idućim godinama, a za to moramo raditi predanije i brže”, zrekao je Costa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Avion pao kod Medulina: Samo je odjednom krenuo dolje
HITNE SLUŽBE NA TERENU

Avion pao kod Medulina: Samo je odjednom krenuo dolje

Avion manjih dimenzija pao je na području Medulina
Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'
NANIZALO SE SLUČAJEVA NA JUGU

Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'

Vojni helikopter odradio 13 letova, a pacijenti čekaju zbog neispravnih letjelica i rupa u sustavu. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kaže da "ima prostora za napredak"
Javio se Vučić: Idem u Crnu Goru. Sve ću reći u lice
DRAMA PRED SAMIT

Javio se Vučić: Idem u Crnu Goru. Sve ću reći u lice

Prema priopćenju BIA-e, savjet Vučiću upućen je "zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori" i zbog navodnog prisustva jednog od vođa kriminalnih klanova u Crnoj Gori

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026