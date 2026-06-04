Costa iz Beograda: Europska unija nikoga ne ucjenjuje i važno joj je proširenje!

„Mi nikoga ne ucjenjujemo, ne stvaramo prepreke, već vrlo otvoreno radimo s vlastima u Srbiji kako bi se što prije ostvarili ovi rezultati”, rekao je Costa na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ukazao je na probleme kao što su potpuno provođenje preporuka pravosudnih tijela i puna usklađenost s preporukama Venecijanske komisije u vezi izbornih zakona u Srbiji.

Costa je naglasio da je za EU proširenje na Zapadni Balkan najvažnija geopolitička investicija kojom se Unija trenutno bavi, a dokaz za to je odluka o ubrzanju ritma sastanaka s jednog na dva godišnje. Zadnji samit bio je u prosincu u Bruxellesu, a idući počinje u četvrtak navečer u Crnoj Gori.

Costa je naglasio da se, ako se želi povećati međusobno povjerenje, ne smije stvarati osjećaj frustracije, kako na strani zemalja kandidatkinja tako i na strani Europske unije.

„To je najvažnije za građane jer je nužno da svi vjeruju da je proširenje nešto što može biti realno u idućim godinama, a za to moramo raditi predanije i brže”, zrekao je Costa.