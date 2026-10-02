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100 MILIJUNA BARELA

Costa pozdravio odluku o puštanju dizela: 'Treba ubrzati prijelaz na domaće izvore...'

Piše HINA,
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Costa pozdravio odluku o puštanju dizela: 'Treba ubrzati prijelaz na domaće izvore...'
Foto: Brendan McDermid
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Čelnici skupine G7 dogovorili su u petak na video-sastanku koordinirano puštanje 100 milijuna barela na tržište putem IEA-e u sljedeća četiri mjeseca te puštanje znatne količine dizela u prvih 20 dana.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozdravio je u petak dogovor čelnika skupine G7 o koordiniranom puštanju 100 milijuna barela nafte na tržište u organizaciji Međunarodne agencije za energiju (IEA).

“Pozdravljam današnje koordinirane mjere skupine G7 kao odgovor na globalnu energetsku situaciju”, objavio je Costa na X-u. 

Čelnici skupine G7 dogovorili su u petak na video-sastanku koordinirano puštanje 100 milijuna barela na tržište putem IEA-e u sljedeća četiri mjeseca te puštanje znatne količine dizela u prvih 20 dana.

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Čelnici G7 obvezali su se da će se suzdržati od izvoznih ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine tu skupine te pozvali sve proizvođače da se suzdrže od uvođenja zabrana koje bi mogle pogoršati napetosti na tržištu.

Sjedinjene Države su prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u EU-u, ako njezine države članice ne otpuste velike količine dizela iz svojih strateških zaliha.

Antonio Costa je najavio da će se o krizi na energetskim tržištima razgovarati na predstojećem samitu EU-a 15. i 16. listopada te o načinima ublažavanja utjecaja rasta cijena energije na europske građane, poduzeća i industriju.

“Ova kriza također naglašava važnost smanjenja naše ovisnosti o fosilnim gorivima i ubrzavanja prijelaza na domaće izvore energije”, rekao je Costa.

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U priopćenju objavljenom nakon virtualnog samita G7, kaže se da će nastaviti koordinirati raspored održavanja rafinerija kako bi spriječili istodobno zatvaranje kapaciteta. Također su pozvali zemlje koje imaju značajne rafinerijske kapacitete da povećaju globalnu proizvodnju rafiniranih proizvoda, posebno dizela, s obzirom na kontinuirane tržišne pritiske u ovom segmentu.

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