Costa upozorava: Novi proračun EU-a ne smije rezati novac za poljoprivredu i koheziju

Novo geopolitičko okruženje zahtijeva modernizirani proračun EU-a s novom strukturom, ali to ne smije biti na štetu dosadašnjih politika, koheziju i poljoprivredu koje su okosnica Prosperita, izjavio je u četvrtak u Dublinu predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. “Budućnost ne možemo graditi napuštanjem onoga što već funkcionira: naše poljoprivredne i kohezijske politike bile su okosnica prosperiteta i otpornosti diljem Europe”, rekao je Costa na konferenciji za novinare nakon sastanka s irskim premijerom Michealom Martinom.

Costa je u Dublin doputovao pri kraju svoje turneje po glavnim gradovima država članica kako bi izravno čuo pozicije čelnike o sljedećem sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. Razmjena s irskim premijerom posebno je važna jer irsko predsjedništvo treba uskoro, prije samita EU-a sredinom listopada, predstaviti novi prijedlog proračuna s konkretnim brojkama, koji će biti temelj za raspravu na samitu.

Zemlje članice EU-a tradicionalno su u pregovorima o proračunu podijeljene u dva tabora, na one bogatije koje u zajedničku blagajnu uplaćuju više nego što iz njega dobiju i one siromašnije, koja više dobiju nego što uplate.

Te pozicije su vrlo udaljene i teško premostive. Bogatije članice, poglavito Njemačka, koja najviše doprinosi zajedničkom proračunu, traži smanjenje od nekoliko stotina milijardi u odnosu na prijedlog Komisije i da se iz tako smanjenog proračuna financiraju novi prioriteti poput obrane, sigurnosti, konkurentnosti, inovacija. To automatski znači manje sredstava za tradicionalne politike poljoprivredu i koheziju na koje je u dosadašnjim proračunima otpadalo oko dvije trećine proračuna.

Costa kaže da se geopolitičko okruženje promijenilo u odnosu na posljednje pregovore o proračunu 2020. godine i da nova stvarnost traži modernizirani proračun s novom strukturom, ali ne na štetu kohezije i politike.

Kao mogući izlaz iz ukopanih pozicija dvaju tabora Costa vidi u novim izravnim proračunskim prihodima, to jest novim porezima na europskoj razini kako se ne bi morali povećati doprinosi država članica, koje također, većina njih, imaju tešku fiskalnu situaciju.

“Kako bismo ostvarili svoje ambicije i prioritete, čelnici se slažu da Europskoj uniji trebaju novi izvori prihoda. Poput nacionalnih proračuna, europski proračun mora ostvariti svoje prioritete unutar ograničenih resursa. Većina proračuna EU-a se financira nacionalnim doprinosima država članica i te doprinose moramo zadržati unutar razumnih granica. Zato će uravnotežen i ambiciozan paket takozvanih novih vlastitih sredstava biti neizostavan dio ove teške slagalice”, rekao je Costa.

Costa želi da se na predstojećem samitu 15. i 16. listopada postigne dogovor o vlastitim sredstvima, čime bi se otvorio put da se konačni dogovor o proračunu postigne na samitu u prosincu.