PAD GRADA

Čović: Kad je pao Vukovar znali smo da se trebamo organizirati

Mostar: Konferencija za medije nakon sastanka HDZ-a BiH i "Trojke" | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Danas najveći broj nas, na desetak tisuća, hodočasti u Vukovar. U našim Grudama smo mi u to vrijeme prepoznali da se treba organizirati. Osnovali smo Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, instituciju koja je sačuvala živote Hrvatima i Bosni i Hercegovini

Čelnik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio je u utorak kako su se Hrvati u BiH organizirali kroz Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu istoga dana kada je pao Vukovar, prepoznajući opasnost od predstojeće srpske agresije te su time osigurali opstanak u toj zemlji.

„Danas najveći broj nas, na desetak tisuća, hodočasti u Vukovar. U našim Grudama smo mi u to vrijeme prepoznali da se treba organizirati. Osnovali smo Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, instituciju koja je sačuvala živote Hrvatima i Bosni i Hercegovini“, rekao je Čović u izjavi za medije.

Čović je istaknuo važnost osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, navodeći kako bi bez nje danas hrvatski narod u Bosni i Hercegovini bio u potpuno drugačijem položaju.

„Da nije bilo Hrvatske zajednice, sigurno danas hrvatski narod ne bi bio opstao u središnjoj Bosni, niti bi danas maštali o izgradnji europske Bosne i Hercegovine“, rekao je Čović. 

Istaknuo je ulogu hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška i predsjednika HercegBosne Mate Bobana koji su u presudnim trenutcima bili odlučni donositi teške odluke. 

Posebnu zahvalu uputio je hrvatskim braniteljima bez kojih, dodao je, ne bi bilo ni Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini.

„Ne bi bilo Daytonskog sporazuma niti bi se zaustavio onaj užasan rat“, zaključio je Čović. 

Više izaslanstava položilo je u utorak cvijeće i zapalilo svijeće u Grudama gdje je 18. studenog 1991. godine donesena odluka o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.

U Županiji zapadnohercegovačkoj dan osnivanja Hrvatske zajednice HercegBosne je neradni dan.  

