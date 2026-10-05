Čović proglasio pobjedu Darijane Filipović i zahvalio Bošnjacima što nisu presudili

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović proglasio je u nedjelju navečer Darijanu Filipović hrvatskom članicom Predsjedništva BiH i pritom zahvalio Bošnjacima što ovoga puta nisu presudno utjecali na izbor hrvatskoga člana tročlanog državnog vrha.

Prema preliminarnim rezultatima nakon prebrojavanja više od 94 posto biračkih mjesta Darijana FIlipović je osvojila više od 107.000 glasova i postala nova hrvatska članica Predsjedništva BiH vodeći uvjerljivo ispred protukandidata Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte Željka Komšića i Zdenka Lučića koji je bio kandidat hrvatske oporbene petorke.

Čović je u izbornom stožeru HDZ-a BiH u Mostaru istaknuo kako je njegova stranka pobijedila u svim županijama u kojima živi većinski hrvatsko stanovništvo. Kazao je da je HDZ BiH ostvario pobjedu u Posavini, Zeničko-dobojskoj županiji, Hercegbosanskoj, Srednjobosanskoj, Zapadnohercegovačkoj i Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Čović je zahvalio biračima, članovima HDZ-a BiH i partnerima iz Hrvatskog narodnog sabora, ali i predstavnicima bošnjačkog naroda zbog, kako je rekao, razumijevanja važnosti toga da hrvatski narod sam izabere svog predstavnika u Predsjedništvu BiH.

"Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju. Ako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo", rekao je Čović.

Željko Komšić koji je i čelnik Demokratske fronte u četiri je navrata biran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH dominantno glasovima Bošnjaka.

Upravo je izmjenu izbornog zakonodavstva Čović izdvojio kao jedno od ključnih pitanja razdoblja koje slijedi. Kazao je da se problem izbornog zakona mora riješiti kako se ubuduće ne bi ponavljale situacije u kojima pripadnici jednog naroda odlučuju o izboru predstavnika drugog naroda.

"To ćemo ostaviti već kad budemo dogovarali novo partnerstvo jer prošlo partnerstvo to nije riješilo kao problem", rekao je Čović.

Čović je rekao i da izborni rezultat HDZ-u BiH donosi veliku odgovornost u razdoblju koje slijedi, ocijenivši da je cilj izgradnja Bosne i Hercegovine kao europske države i ostvarivanje potpune ustavne ravnopravnosti hrvatskog naroda.

Filipović je nakon Čovića zahvalila biračima te poručila da će kao članica Predsjedništva zastupati i interese Hrvata koji joj nisu dali glas. Zahvalila je i bošnjačkom narodu, rekavši da je pokazao kako ne želi preglasavanje i političke tenzije.

"Zato čestitam kolegama iz srpskog i bošnjačkog naroda koji će biti sa mnom sljedeće četiri godine u Predsjedništvu", rekla je Filipović. Istaknula je kako želi da rad tročlanog Predsjedništva bude obilježen međusobnim poštovanjem i odlukama usmjerenima prema napretku BiH.

Hrvatski premijer Andrej Plenković telefonski je čestitao predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću i Darijani Filipović na nedjeljnoj pobjedi, te objavio poruku na X-u.

"Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji", poručio je Plenković. Dodao je da Hrvatska ostaje posvećena daljnjem razvoju odnosa s BiH i potpori hrvatskom narodu u BiH.