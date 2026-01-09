STRAVA U DVORU Grijalica je zapalila kuću?! Vatrogasci su uz krevet našli tijelo muškarca

U požaru kuće u oćini Dvor preminuo je čovjek, a prema prvim informacijama, ugušio se dimom koji se proširio objektom. Dojava o požaru zaprimljena je u petak u 8.25 sati. U dojavi je navedeno da se čovjek nalazi u objektu.

Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Dvor i DVD-a Rujevac, ukupno s dva vozila i četiri vatrogasca. Po dolasku na mjesto događaja utvrdili su da je kuća bila puna dima, a čovjek je pronađen u blizini kreveta, bez znakova života.

- Zaprimili smo dojavu. Dolaskom policije pronađeno je tijelo muške osobe u kući. Očevid je u tijeku - poručili su nam kratko iz policije.

Neslužbeno doznajemo kako je uzrok smrti udisanje dima od grijalice, no točan uzrok bit će poznat nakon obdukcije.