Čovjek s Interpolove tjeralice: 'Ne skrivam se, dostupan sam'

Pero Vincetić, takozvani Konj, pripadnik HVO-a kojeg traži Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zbog sumnje za ratni zločin prema civilnom stanovništvu, dao je izjavu emisiji Provjereno Nove TV. Optužnica ga, između ostalog, tereti i za zločine počinjene prema obitelji Benković, Marku i njegovoj supruzi Tunde. Za Vincetićem, koji je promijenio ime u Marco Vidović, raspisana je Interpolova tjeralica.

Tunde i Marko Benković prisjetili su se ratne 1992. godine u Orašju. Vodili su tada restoran i noćni klub, a mislili su da rat neće doći do njih. Jedne noći, govore Benkovići, pripadnici postrojbe pod vodstvom Pere Vincetića Konja ušli su u njihov lokal i započeli svoj pohod. Pero Konj i drugi policajac Mato Baotić, kažu Benkovići, odveli su Tunde.

- On je izvadio neki veliki nož i onda stavio ovdje na vrat. Onda sam se uplašila najviše kad smo sjeli u auto i taj Vincetić je zavezao oči. I on je imao kaiš i otkopčao je kaiš i mene naredi da se ja skinem. Normalno, ja to nisam htjela, ali već sam drhtala. Iza leđa je došao Vincetić i tako me silovao. Poslije su se zamijenili – rekla je Tunde pred kamerama 'Provjerenog' i prisjeća se kako joj je u glavi jedina misao bila hoće li ostati živa. Zatim je, pričaju Benkovići, došao red i na njezinog supruga Marka.

- Mučenje, cijelu noć i drugi dan da priznam gdje mi je novac. Kaže on: ja sam ti našao radiostanicu i bit ćeš ubijen – kaže Marko i ispričao kako je potom više od mjesec dana bio zarobljenik, a Tunde je u međuvremenu otkrila da je trudna. Kažu kako im nije rat uništio život, već čovjek.

'Nemam se od čega skrivati'

- Sve što je istina u tome što navodi bračni par Benković je ta da su naveli svoje ime i prezime točno, pretpostavljam – tvrdi Pero Konj i kaže kako je apsolutno dostupan hrvatskim vlastima. Govori kako se nema od čega skrivati.