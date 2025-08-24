Unesrećenog su nakon uspješne akcije predali timu helikopterske hitne službe
USPJEŠNA AKCIJA
Čovjek se srušio nakon uboda insekta na Medvednici, spasio ga je HGSS: 'Teren je bio težak'
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska gorska služba spašavanja u subotu je na području Medvednice, kod Horvatovih stuba, pomogla osobi koja je izgubila svijest nakon uboda insekta Detalje akcije objavili su na društvenim mrežama.
- Stanica Zlatar Bistrica primila je poziv u pomoć u 18:04 sati, a unesrećena osoba nalazila se na području Horvatovih stuba. Na teren je izašlo sedam spašavatelja koji su, u suradnji s timom hitne medicinske službe, zbrinuli osobu i transportirali je s teško pristupačnog terena - napisali su.
Unesrećenog su nakon uspješne akcije predali timu helikopterske hitne službe.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku