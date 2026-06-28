Obavijesti

News

Komentari 5
KOMENTIRA: DALIBOR MILAS PLUS+

Crkva koja se više boji javnosti od patnje djeteta, uhvaćena je u istini od koje je dugo bježala...

Piše Dalibor Milas,
Čitanje članka: 1 min
Crkva koja se više boji javnosti od patnje djeteta, uhvaćena je u istini od koje je dugo bježala...
Foto: canva ilustracija

Ponekad se čini da više pozornosti privuče zgažena mačka na zagrebačkoj Ilici nego romsko dijete iz naselja koje smo odavno smjestili izvan granica vlastite savjesti

U današnjem evanđelju Isus izgovara jednu od onih rečenica koje nas najprije zaustave svojom grubošću, a tek potom, ako ih ne preskočimo prebrzo, otvore prostor za ozbiljnije čitanje. Kaže da ga nije dostojan onaj tko više od njega voli oca ili majku, sina ili kćer. Na prvi pogled, kao da Bog traži hladnoću srca. Ali Isus ne napada ljubav nego ono što nam se često podmeće pod ljubav: strah, posjedovanje, šutnju i onu opasnu lojalnost zbog koje ljudi spuštaju pogled pred zlom samo da se ne bi narušio mir kuće, obitelji ili institucije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat
DRAMA U GAJNICAMA

FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat

U subotu oko 9.30 sati zagrebačkoj policiji stigla je dojava da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica. Udarila je u obližnji jumbo-plakat, a u blizini se nalazi i pothodnik
STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića
Nemile scene na turniru

STRAVA U SPLITU Muškarcu (34) slomili lubanju, borili su mu se za život. Policija uhitila mladića

Odveden je u bolnicu gdje je zadržan zbog težine zadobivenih ozljeda. Jedan mladić (24) je uhićen. U tijeku je kriminalističko istraživanje...
Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku u Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'
POBUNA NA OTOKU SREĆE

Bili smo na Ošljaku, najmanjem naseljenom otoku u Hrvatskoj! 'Turisti, ne zamjerite, ali ajte ća'

Ošljak ima 35 stanovnika. Nema dućana ni zahoda. Ljeti svaki dan iz Zadra dolaze stotine turista na izlet. Tad nastaje kaos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026