‘Crkva ne osjeća posljedice ove krize ni pandemije. Oni i HDZ dugo žive u braku iz interesa’

Psihijatri u politici dobili su najnovije pojačanje: gospođa Ivana Kekin izabrana je za predsjednicu Nove ljevice, stranke koja je ušla u Sabor u lijevoj kolaciji (bez SDP-a, naravno)

<p>Doktorica Ivana Kekin izabrana je za predsjednicu Nove ljevice u tjednu kad smo radili ovaj intervju. Na tom je mjestu naslijedila Radu Borić, koja je stranku vodila od 2019. godine. Znanstvenica i psihijatrica u Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb, koja je u Novoj ljevici od početka, medijima je nakon izbora rekla kako u Novoj ljevici imaju lijek za hrvatsko društvo.</p><p><strong>Express: U proteklih 30 godina Hrvatska je izgubila milijun stanovnika, a nitko ne pokazuje volju za bilo kakve ozbiljnije promjene. Kako vi vidite sadašnjicu Hrvatske, kao i perspektivu koja je pred nama?</strong></p><p>Da, zanimljiv je podatak da je od 1945. do 1990. Hrvatska povećala svoje stanovništvo za 800 000 ljudi, a onda ga naglo izgubila. Naravno da je ključno pitanje zašto je tako i od čega Hrvati bježe. Moj je dojam da ljudi bježe od osjećaja besperspektivnosti, besmisla i dekadentne nezainteresiranosti hrvatskih političkih elita za svoje građane. Ako smo svaka dva dana suočeni s novom aferom iz koje je vidljivo da vladajući koriste državu, njena radna mjesta i njen proračun kao privatnu firmu i bankomat, za očekivati je da će se u nama s vremenom razviti apatija i uvjerenje da smo potpuno bespomoćni. Što je izuzetno moćna obmana, jer upravo mi i imamo moć da utječemo na društvo u kojem živimo. Srećom konačno postoji i organizirana politička opcija koja inzistira na ozbiljnim promjenama, rezultati prošlih izbora pokazuju da su je građani prepoznali te sam uvjerena da je perspektiva optimistična.</p><p><strong>Express: Što su prema vašem mišljenju ključni problemi ove zemlje?</strong></p><p>Činjenica da smo postali društvo kronično neosjetljivo na korupcijske, klijentelističke i kriminalne afere vladajućih, čemu je uvelike pripomoglo neefikasno i diskriminirajuće pravosuđe.</p><p><strong>Express: Spomenuli ste nedavno da g. Bartulica hrvatsku obitelj vidi kao reklamu za Ariel - gdje su “svi bijeli, čisti, stereotipni i lažni.” G. Šterc, demograf koji povremeno ne izgleda kao fanatičan ljubitelj multikulturalizma, ovih je dana s dosta očaja u glasu govorio o time da je u Hrvatskoj počeo proces “supstitucije stanovništva”, prema formuli koja više ne nalikuje na Ariel... No, kod nas se malo tko želi zadržati, migranti idu uglavnom istim putem kao i mi, na sjever - sjeverozapad?</strong></p><p>Ne gajim baš nikakav sentiment prema nacionalnoj čistoći tako da jako teško rezoniram s brigama gospodina Šterca. Vodeći se primjerima uspješnijih, sretnijih, bogatijih zemalja od naše, vidimo da od multikulturalnosti možemo itekako profitirati. Doduše, osnovni preduvjet za tu vrstu blagostanja bio bi da prestanemo nasiljem odvraćati ljude s naših granica.</p><p><strong>Express: Teško smo prihvatili udomljavanje djeteta u gej obitelj, kako ćemo dočekati promjenu rasnog sastava Hrvatske, koja je jedina alternativa izumiranju?</strong></p><p>Teško je boriti se s iracionalnim strahovima, što glasna i moćna manjina koja nastoji zadržati postojeću, nepravednu raspodjelu moći prema kojoj u Hrvatskoj postoje građani prvog i drugog reda, jako dobro zna. Ipak kad dođe do sukoba iracionalnih strahova i racionalnih problema proizašlih iz nedostatka radne snage, naši ljudi pokazuju svoje pragmatično lice. Određeni optimizam budi i nedavno objavljeno istraživanje prema kojemu mladi u Hrvatskoj, unatoč kontinuiranoj institucionalnoj izloženosti homofobnim, nacionalističkim i mizoginim porukama zadržavaju značajno širokogrudnija stajališta. Na tom tragu uvjerena sam da ćemo se uspjeti adaptirati, a ukoliko će biti političke volje i pokazati da je ‘politika gostoljubivosti’ svima na korist.</p><p>Cijeli intervju pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 18. rujna</p>