Crkva premjestila vjeroučitelja, on na rubu suza: 'Hvala Bogu!'

Riječki vjeroučitelj Marin Miletić premješten je s mjesta vjeroučitelja u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, javlja index.hr.



Tu informaciju potvrdila je ravnateljica te gimnazije Đudite Franko koja je navela kako je on po odluci Katehetskog ureda premješten u drugu srednju školu. Nije htjela reći koju.

Miletić je kao vjeroučitelj u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci radio više od 10 godina, a široj javnosti postao je poznat kad je na velikom prosvjedu učitelja i nastavnika održao žestok govor u kojem je osudio Vladu i premijera Andreja Plenkovića.

U četvrtak poslijepodne Miletić se oglasio na svom YouTube kanalu.

- Svaki oproštaj baš boli, a pogotovo oproštaj od 14 godina davanja svakog atoma za neke naše priče u Sušačkoj. Ali i još većeg bogatstva koje sam primio. jer kakav sam ja danas prvenstveno zahvaljujem dragom Bogu i mojoj Danijeli, ali i mojoj zbornici, kolegicama, kolegama, učenicima. moji kolege su ti kroz koje sam rastao i koji su me čini boljim čovjekom. Svakome bih zaželio raditi sa takvim ljudima, a pogotovo s takvim gimnazijalcima. Moja Crkva je i dalje uz mene i uz njenu potporu upuštam se u nove izazove. i radujem se svemu onome što me čeka. Piše u Bibliji: Bog sve okreće na dobro s onima koji ga ljube. Zato će ovo sve biti baš dobro.

Nakon 14 godina, vrijeme je da se krene dalje. Imam tremu veću nego predsjednički kandidati. Mali princ kaže da vrijeme koje provodimo sa svojom ružom čini ružu tako posebnom, jer vrijeme je ono što je toliko vrijedno da nema cijenu. Ono se ne može vratiti. Možete birati ono što je tu i ono što dolazi. Ali ne možemo baš ništa vratiti nazad. Učinio sam sve što sam mogao. Baš mi treba svjež zrak. Morao sam poći dalje. Najgore je kada se sebi ne sviđaš. Pogledaš se u ogledalo i pitaš se: "Što to radiš, čovječe!" Platit ću cijenu. Ponosan sam na štrajk i hvala Bogu da drugi ljudi imaju drugačije misliti. Ponosan sam na svoj govor na Trgu bana Josipa Jelačića i na svoje istupe. Takav sam, to sam ja, Marin! Ponosan sam na svoje skaute katoličke, zahvalan sam Bogu za sve što me čini takvim kakav jesam! Ja sam takav emotivac - ispričao je suznih očiju.

Podsjetimo, njegov govor na velikom prosvjedu izazvao je burne reakcije.

- Ovo je zemlja hrabrih učitelja, hrabrih radnika, hrabrih studenata, hrabrih učenika, hrabrih ljudi. Ovo danas ovdje je naš krik za pravdu, za bolju Hrvatsku, za zemlju s manje beskućnika, koja će se više boriti za siromašne, za radnike koji će dobivati poštenu plaću. I onda nas neki pitaju zašto štrajkamo? Štrajkamo radi nepravde koju godinama trpimo, zato što nam se guši stvaralački duh, zato što nas se guši birokracijom - rekao je tada na velikom prosvjednom skupu učitelja u Zagrebu vjeroučitelj Marin Miletić.



Nadbiskupija se bila ogradila od njegovog govora.

- Vjeroučitelj Miletić o svom javnom angažmanu na prosvjedu nije prethodno obavijestio nadležni Katehetski ured niti se o tome konzultirao s mjerodavnim osobama u Riječkoj nadbiskupiji iako se prosvjednicima obratio iz pozicije zaposlenog vjeroučitelja - naveli su iz Nadbiskupije.

- Volim Boga cijelim svojim bićem, sve dobro što imamo imamo zbog Njega. Volim i Crkvu zato jer volim Boga. Volim i sve naše ljude, a iznad svega volim svoju obitelj, ona je moj smisao. Bog ne trpi one koji miruju, a predodređeni su za borbu a u borbu - s ljubavlju - odgovorio je tada Miletić.

