Crn, zdrav i moćan: Hrvatima je crni češnjak nepoznanica

Počeli smo s proizvodnjom običnog, bijelog češnjaka. U trgovinama i supermarketima najčešće se nudi kineski luk. Naš prijatelj i poslovni partner Baldo Dragaš naišao je na članak ‘Crni češnjak - nova suprehrana’. Malo smo proučavali i krenuli u proizvodnju. Nakon dvije godine testiranja dobili smo zadovoljavajući proizvod, rekla je Diana Kralj (37), koja sa suprugom Samirom Burićem (35) vodi OPG Kralj.

Obiteljski posao pokrenuli su prije dvije godine, a plan im je širiti proizvodnju što je više moguće.

Godišnji urod im je otprilike tonu svježeg češnjaka, a onda fermentacijom prema azijskoj recepturi dolaze do Crnoga kralja, kako su nazvali svoj proizvod. Češnjak fermentacijom izgubi do 70 posto mase pa se to svede na 300 kilograma crnog češnjaka. Zbog toga su dizajnirali posebnu komoru koja se nalazi u Jablanovcu kraj Zaprešića.

Sjeme iz Zagorja

- Problem je bio pogoditi pod kojim točno uvjetima treba fermentirati češnjak. Nekad bi prerano pocrnio, a nekad ‘izgorio’ - govori Diana o problemima s kojima su se susreli.

Uzgajanje češnjaka, priča, bilo je svakako motivirano i stanjem u maloprodaji.

- Kako smo od početka imali svoj češnjak, nismo uopće razmišljali o fermentiranju kineskog luka i uštedi koja to za nas nije. Nismo čak fermentirali kineski niti za testiranje ili usporedbu - rekla je.

Oranica njihova svježeg češnjaka je u naselju Svedruža u Zagorju, a tamo nabavljaju i sjeme.

Šire se u inozemstvo

- Moja mama živi u Zagorju i ona nam je glavna ‘dilerica’ sjemenskog češnjaka. Najčešće kupujemo sjeme od starih kumica i susjeda te na tržnici. Trenutačno prodajemo samo očišćeni češnjak i u glavicama. Plan nam je uskoro početi izrađivati gotove proizvode, poput umaka, namaza i pekmeza - najavila je Diana.

Crni kralj odlično se sljubljuje s crvenim mesom, ribom i sirom, ali i slasticama, poput čokoladnoga kolača i sladoleda, stoga u Hrvatskoj surađuju s kuharima poput Tomislava Špičeka, Vinka Duževića i Davida Skoke.

- Zastupljeni smo i u trgovinama zdrave hrane: Grga Čvarak, Mali Lug, Veronika Delikatese, Voćarna.hr i Vjeverica. U inozemstvu smo prvo počeli surađivati s Marijem Harapinom, koji vodi trgovinu Delikroat u Beču, te nam je on ujedno distributer za Austriju. Imamo još nekoliko suradnji, u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj - naglasila je te dodala kako im je inozemstvo privlačno zbog većeg tržišta.

Hrvatima je crni češnjak još velika nepoznanica, a to iz OPG-a Kralj shvate svaki put kad izlažu svoj proizvod na nekom od poljoprivrednih sajmova.

- Nagovaramo ih da probaju našeg Crnoga kralja. Najčešće su ugodno iznenađeni – rekla je. “Čuvar mladosti”, crni češnjak, kaže, razlikuje se u mnogočemu od običnog češnjaka.

- On nema karakterističan miris. Kiselkasto-slatkasta je okusa te ne uzrokuje neugodan zadah i isparavanje iz kože. Može ga se redovito konzumirati, bez obzira na društveni i poslovni život - istaknula je.

Odličan je i za imunitet, protiv upala i prehlada te kao prevencija kod raka.