NAPREDAK PREMA EU

Crna Gora obilježava 20 godina neovisnosti, Spajić: 'Europa je ogledalo kakvi želimo biti'

Piše HINA,
Crna Gora slavi dva desetljeća od referenduma 2006. kojim je obnovila državnu samostalnost, dok premijer Milojko Spajić ističe europski put kao ključni državni cilj, a EU potvrđuje napredak zemlje prema članstvu.

Crna Gora u četvrtak obilježava 20 godina od kada je na referendumu 2006., nakon gotovo devet desetljeća, obnovila državnu samostalnost koju je na tom izjašnjavanju podržalo 55,5 posto birača, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo njih 44,5 posto. Premijer Milojko Spajić u srijedu je na prijemu povodom tog jubileja kazao da je referendum o neovisnosti 21. svibnja 2006. bio velik, ali tek prvi korak prema izgradnji države, a odlučnom politikom Crna Gora jača temelje neovisnosti na svim poljima. Spajić je kazao da državu snažnom ne čini veličina teritorija, ni snaga vojske, niti umjetno jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare.

„Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dva desetljeća nakon obnove neovisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi, ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliže, a to je europska Crna Gora i projekt ujedinjene Europe, možda i posljednji pravi mirovni projekt na svijetu“, kazao je Spajić.

Kako je naveo, Europa nije politički cilj niti željena destinacija, već „ogledalo u kojem vidimo kakvi želimo biti – država koja štiti svoje građane, čuva vladavinu prava i poštuje svačije dostojanstvo“.

Naglasio je da su europski standardi mjera spremnosti da crnogorsko društvo bude uređeno društvo.

„Pred nama su godine koje će pokazati kolika je naša sposobnost da dodatno unaprijedimo kvalitetu života naših građana, snagu institucija i nadogradimo vjeru jednih u druge“, rekao je Spajić.

Uzvanicima se obratila i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je istaknula da Europska unija prepoznaje napredak Crne Gore te da je već počela izrada Ugovora o pristupanju. Kos je naglasila da će naredna poglavlja europske i crnogorske povijesti biti pisana zajedno.

„Prije dvadeset godina odlučili ste ispisati novo poglavlje u dugoj povijesti crnogorske državnosti. Europa vidi što ste izgradili. Europa vidi vaša postignuća. Uskoro ćete doprinositi povijesti Europske unije. Naredna poglavlja naše zajedničke povijesti pisat ćemo zajedno. Mjesto Crne Gore u Europskoj uniji sada dobiva svoj oblik“, poručila je Kos.

Kako je istaknula, izrada Ugovora o pristupanju Crne Gore već je počela.

„To je jasno priznanje vašeg napretka, ali i poticaj da ubrzate preostale reforme potrebne za završetak vašeg puta. Baš kao neovisnost, i članstvo u Europskoj uniji dolazi s obećanjem solidarnosti i zajedničke odgovornosti.“

Proslave 20 godina obnove neovisnosti kulminirat će u četvrtak navečer koncertom u Podgorici svjetske glazbene zvijezde Rickyja Martina, dok će na Cetinju nastupiti regionalna zvijezda Dino Merlin.

