Crna Gora osniva komisiju za brod 'Jadran', slijedi sastanak s Hrvatskom zbog spornih tema

Crnogorska vlada u najskorijem će roku formirati svoju komisiju za rješavanje pitanja vlasništva nad brodom „Jadran“, a potom će se pristupiti organizaciji sastanka s predstavnicima povjerenstva koje je formirala Hrvatska, priopćeno je u četvrtak iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Televiziji Crne Gore (RTCG) priopćeno je iz crnogorskog MVP-a da je javnosti poznato kako Crna Gora i Hrvatska imaju različite pozicije u vezi s određenim pitanjima, uključujući i brod „Jadran“, ali se ističe da to nije razlog da se o tim, kao i o svim ostalim pitanjima važnima za unaprjeđenje odnosa dviju država, ne razgovara.

„Potpuno svjesni da u obje države postoje oni koji do kraja ne razumiju značaj razgovora o pitanjima koja opterećuju odnose dviju zemalja, posvećeni smo pokušaju bilateralnog rješavanja svih pitanja kako bismo buduće generacije usmjerili prema izgradnji odnosa kakve zaslužuju dvije susjedne i savezničke države“, naglasili su iz crnogorskog MVP-a.

Kako navode u odgovoru na upit RTCG-a, s Hrvatskom postoje saveznički odnosi i ostvaruje se kontinuirana komunikacija na svim razinama, pa je u zajedničkom interesu rješavanje svih bilateralnih pitanja u duhu prijateljstva i otvorenosti, s ciljem postizanja rješenja koja su obostrano prihvatljiva, kako i priliči susjednim državama.

„Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske svojim su angažmanom tijekom 2025. godine uvelike doprinijeli postizanju mjerljivih rezultata kada je riječ o unaprjeđenju odnosa i rješavanju pojedinih bilateralnih pitanja“, navode u MVP-u Crne Gore.

Dodaju i da je, kada je riječ o formiranju povjerenstva od strane hrvatske vlade, riječ o „logičnom slijedu zaključaka bilateralnih konzultacija održanih u siječnju i svibnju tekuće godine“, kada je, kako se navodi, dogovoreno formiranje povjerenstava s obje strane, s ciljem razmjene argumenata i pokušaja bilateralnog rješavanja ovog pitanja.

„Smatrali smo da bi o pojedinim pitanjima razgovore trebale voditi specijalizirane komisije na ekspertnoj razini. Jasno nam je da se hrvatska strana opredijelila za nešto drukčiji pristup, što će se svakako odraziti i na sastav naše komisije. Svaka strana ima pravo svoj dio komisije nazvati kako god smatra prikladnim“, navode u odgovoru na upit RTCG-a.

Hrvatska vlada u srijedu je osnovala povjerenstvo za povrat školskog broda „Jadran“ i druge vojne imovine od Crne Gore jer je, kako je obrazloženo, pitanje sukcesije vojne imovine bivše JNA, osobito povrata školskog broda „Jadran“, jedno od otvorenih pitanja između dviju zemalja.

Za predsjednika povjerenstva, čiji je zadatak aktivno voditi pregovore s Crnom Gorom, imenovan je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, a članovi su još Andreja Metelko-Zgombić i Vanda Babić Galić iz MVEP-a te Tomislav Galić, Nikolina Volf i Želimir Latković iz ministarstva obrane.