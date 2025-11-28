Obavijesti

PRONAŠLI I ORUŽJE

Crna Gora: Policija je razbila mrežu proruskih plaćenika

Piše HINA,
Crna Gora: Policija je razbila mrežu proruskih plaćenika
Podgorica: Policija i navijači uoči početka utakmice Crna Gora - Hrvatska | Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Među oduzetim predmetima pronađene su i brojne vojne uniforme, panciri, kacige, SIM kartice, komunikacijski uređaji, kao i iskaznice Crnogorskog kozačkog bratstva, često s različitim imenima

Crnogorska policija razbila je mrežu plaćenika koji su ratovali na strani Rusije na ukrajinskom bojištu, a uhićen je, kako u ponedjeljak pišu mediji u Podgorici, Danko Savić, državljanin Bosne i Hercegovine stalno nastanjen u Crnoj Gori, koji je na računu imao milijun i pol eura koje je, kako vjeruje crnogorska policija, stekao tijekom boravka u ruskim formacijama. Kako je priopćeno, Savić je uhićen u nastavku koordinirane akcije kodnog naziva „Lugansk“, a tijekom pretresa stambenih i drugih prostorija koje koristi policija je zaplijenila 12,2 kilograma eksploziva, više desetaka komada streljiva različitog kalibra, optiku za noćno motrenje, opremu za čišćenje oružja, radiostanice, signalni pištolj, kao i dijelove vatrenog oružja.

Kako se navodi, ovom policijskom operacijom zasad je obuhvaćeno 12 osoba, a policija je pretražila 13 lokacija u Danilovgradu, Nikšiću i Podgorici.

„Pronađeno je i oduzeto: 24 komada vatrenog oružja, više od 1.000 komada streljiva, više okvira, devet noževa, sablji i bajuneta, kao i uniforme, zastave i druga obilježja formacijskih organizacija i skupina, te drugi predmeti koji se sukladno zakonu mogu oduzeti, a u vezi s ovim i povezanim kaznenim djelima“, navodi crnogorska policija.

OBUKA S PUŠKAMA Ruski plaćenici? Priveli Srbe koji su trenirali ratnike. Trebali su u nedjelju rušiti vlast Moldavije
Ruski plaćenici? Priveli Srbe koji su trenirali ratnike. Trebali su u nedjelju rušiti vlast Moldavije

Među oduzetim predmetima pronađene su i brojne vojne uniforme, panciri, kacige, SIM kartice, komunikacijski uređaji, kao i iskaznice Crnogorskog kozačkog bratstva, često s različitim imenima.

Policija je zaplijenila i plinsku masku, ambleme s grbovima i natpisima, metalni bokser, te dokumentaciju koja upućuje na posjedovanje vrijedne imovine.

Materijalni dokazi, navodi policija, ukazuju na to da je Savić sudjelovao u stranim vojnim strukturama Ruske Federacije u Lugansku, u razdoblju od početka 2023. do početka 2025. godine. Sumnja se da je njegov angažman bio motiviran financijskom dobiti te da je upravo u tom razdoblju stekao spornu svotu od 1,5 milijuna eura.

Ovo nije prvi put da se Savić našao na meti policije. Uhićen je i u lipnju 2025. godine, kada je u njegovoj kući pronađeno 12 kilograma eksploziva zapakiranog u obliku pojasa. Tada je protiv njega podnesena kaznena prijava za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih tvari.

Mediji su ranije objavili da je Savić bivši pripadnik Vojske Jugoslavije. U javnosti se ranije deklarirao kao ataman, odnosno kozački zapovjednik, povezujući se s Balkanskom kozačkom vojskom, organizacijom koja je navodno povezana sa Središnjom kozačkom vojskom Rusije, bliskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Crnogorska TV E navodi da je akcija „Lugansk“ koordinirana s dvjema obavještajnim službama država članica NATO-a te da je, na temelju podataka zapadnih službi, policija pretraživala objekte osoba koje su pripadnici „Balkanske kozačke vojske“, „Crnogorsko-kozačkog bratstva“, kao i organizacije „Noćni vukovi“.

META BROJ JEDAN Times: Ruski plaćenici dobili naređenje da ubiju članove ukrajinske vlade i predsjednika
Times: Ruski plaćenici dobili naređenje da ubiju članove ukrajinske vlade i predsjednika

Taj medij podsjeća da su te organizacije bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi te da se ta povezanost razotkrila prilikom ustoličenja mitropolita SPC-a u Crnoj Gori Joanikija Mićovića 5. rujna 2021. godine, kada su članovi tih organizacija sudjelovali u osiguranju manastira na Cetinju u kojem je održano ustoličenje.

Podsjećaju i da je uhićeni Danko Savić ataman Balkanske kozačke vojske, koja je osnovana 2016. godine u Kotoru.

Taj medij, pozivajući se na podatke Digitalnog forenzičkog centra, podsjeća da „Balkanska kozačka vojska“ stoji iza udruge „Savez dobrovoljaca Donbasa“.

