Crna Gora sve bliže članstvu EU: Zatvorila dva velika poglavlja

Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luxembourgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju Sloboda kretanja radnika i Zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovica od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore s Europskom unijom. Povjerenica za proširenje Marta Kos pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu. “Napredak je zaista ogroman, ali sada se fokus mora zadržati na jačanju stupova svake uspješne države, a to su vladavina prava, sloboda medija, demokratske institucije podržane osnaženim civilnim društvom i, naravno, prosperitet”, rekla je Kos ističući da je važno da pregovarački proces nadilazi stranačke podjele i da ga se tretira kao nacionalni prioritet.

“Vidjela sam da to jedinstvo raste, to je ono što nam je potrebno da bismo nastavili ići naprijed. Svi politički čelnici moraju nastaviti pronalaziti zajednički jezik o reformskoj agendi EU-a, rekla je Kos.

Najavila je da će Komisija sljedeći tjedan predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se europski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu.

Rekla je da proširenje EU-a ima čak i podršku pape Lava XIV, citirajući njegovu izjavu s prošlotjednog posjeta Španjolskoj, gdje je rekao da “integracija Europe nije samo protuteža drugim silama, već dar čitavom čovječanstvu”.

Crnogorski premijer Milojko Spajić je istaknuo da je cilj njegove zemlje da dovrši pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica, “ambiciozan, ali i izvediv”.