Obavijesti

News

Komentari 0
'NAPREDAK JE OGROMAN'

Crna Gora sve bliže članstvu EU: Zatvorila dva velika poglavlja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Crna Gora sve bliže članstvu EU: Zatvorila dva velika poglavlja
Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS

Na konferenciji u Luxembourgu zatvorena su još dva poglavlja, a Europska komisija poručuje da je napredak 'ogroman', uz upozorenje da fokus mora ostati na reformama.

Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luxembourgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju Sloboda kretanja radnika i Zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovica od 33 poglavlja o kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore s Europskom unijom. Povjerenica za proširenje Marta Kos pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu. “Napredak je zaista ogroman, ali sada se fokus mora zadržati na jačanju stupova svake uspješne države, a to su vladavina prava, sloboda medija, demokratske institucije podržane osnaženim civilnim društvom i, naravno, prosperitet”, rekla je Kos ističući da je važno da pregovarački proces nadilazi stranačke podjele i da ga se tretira kao nacionalni prioritet.

'JAČI MEHANIZAM KONTROLE' Pet zemalja EU-a traži reformu proširenja: Žele ograničavanje prava glasa budućih članica
Pet zemalja EU-a traži reformu proširenja: Žele ograničavanje prava glasa budućih članica

“Vidjela sam da to jedinstvo raste, to je ono što nam je potrebno da bismo nastavili ići naprijed. Svi politički čelnici moraju nastaviti pronalaziti zajednički jezik o reformskoj agendi EU-a, rekla je Kos.

Najavila je da će Komisija sljedeći tjedan predložiti financijski paket za Crnu Goru, kojim bi se europski višegodišnji proračun prilagodio za još jednu članicu.

SKUP U TIVTU Summit o proširenju EU u sjeni napetosti! Evo koje uvjete Crnoj Gori traži RH! Jedan se ističe...
Summit o proširenju EU u sjeni napetosti! Evo koje uvjete Crnoj Gori traži RH! Jedan se ističe...

Rekla je da proširenje EU-a ima čak i podršku pape Lava XIV, citirajući njegovu izjavu s prošlotjednog posjeta Španjolskoj, gdje je rekao da “integracija Europe nije samo protuteža drugim silama, već dar čitavom čovječanstvu”.

Crnogorski premijer Milojko Spajić je istaknuo da je cilj njegove zemlje da dovrši pregovore do kraja godine i da 2028. Crna Gora postane 28. članica, “ambiciozan, ali i izvediv”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren
PADALA JAKA TUČA

FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren

Najavljeno grmljavinsko nevrijeme u nedjelju poslijepodne stiglo je na sjever Hrvatske, a prema prvim informacijama najgore je bilo u Varaždinskoj županij
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026