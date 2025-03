Crna povijest obitelji Petrinović: Frank u Australiji ubio čovjeka, 19 puta pljačkao, s njim bio brat

Obučen potpuno u crno, sa skrivenom maskom i "tetejcem", sjeo je u taksi. Vozač ga je dovezao u Gundulićevu ulicu i iskrcao stotinjak metara od banke. Ne sluteći ništa, vozač je nastavio dalje, a Frank Petrinović (65) navukao je silikonsku masku i ušao u zgradu.

Tako je izgledao početak krvave pljačke banke u petak nešto prije podneva u samom centru Splita, doslovno preko puta Županijskog suda i zgrade Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Slučajni prolaznici s kojima smo uspjeli stupiti u kontakt ispričali su nam kako je razbojnik došao taksijem iz smjera Marjana, izgledao je sumnjivo, a ubrzo su otkrili i zašto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Snimka ispred banke u Splitu | Video: čitatelj 24sata

Muškarac je u banci potegao oružje. S vrećicom je prišao djelatnicama i zatražio novac. One su mu ga u strahu predale. Sam ga je trpao u vrećicu, a onda uzeo zaštitara za taoca i izašao iz banke.

Međutim, njegov plan za bijeg omele su policajke koje su se našle ispred banke. Bile su u redovnoj ophodnji i čule da se nešto zbiva. Razbojnika su pozivale da se preda. Odbijao je. Rekle su mu da baci oružje, a on je u tom trenutku počeo pucati na njih.

U jednom trenutku mu se zaštitar pokušao i oteti. Došlo je do razmjene vatre između policajki i pljačkaša, a onda je odjednom sve utihnulo.

Muškarac je pao mrtav u grmlje kraj banke. Hitna pomoć mogla je samo utvrditi smrt.

Zamjenica županijske državne odvjetnice Rene Laura otkrila je kako ga je metak pogodio u glavu. No tek treba utvrditi jesu li ga pogodile policajke ili se sam ubio. Kako doznajemo, muškarac je imao i propucanu nogu.

Tijekom očevida kod muškarca su pronađeni računi na nekoliko imena. U prvim satima nakon obračuna nije bio poznat njegov identitet. To je u izjavi za medije potvrdila i sama zamjenica županijske državne odvjetnice koja je rukovodila očevidom.

Međutim, policija je vrlo brzo utvrdila da je riječ o Franku Petrinoviću. Povratniku iz Australije, koji je ondje ukupno u zatvoru bio čak 38 godina, i to zbog pljački, razbojništva, ubojstva... Problema sa zakonom imali su i njegov brat te majka. Detaljno smo istražili crnu povijest obitelji.

- Živio sam u Australiji godinama. Sad za stalno živim u prekrasnoj Hrvatskoj i pokušavam opet uživati u životu - stoji u opisu profila Franka Petrinovića na društvenim mrežama.

Na istom tom profilu nedavno je objavio i fotografije silikonske maske za koju su mnogi odmah posumnjali da ju je koristio i tijekom ove pljačke. Petrinović je na profilu dijelio i fotografije tetovaža.

- Štitim svoju obitelj, državu i prijatelje - piše na jednoj od tetovaža, ali na engleskom jeziku. Natpis je tetovirao uz "lanac" metaka i hrvatsku šahovnicu. Odmah ispod te tetovaže ima i natpis "187". Isti broj tetovirao si je i na nozi.

Inače, tetovaža "187" popularna je među bandama diljem svijeta i znači da je osoba koja je ima bila u zatvoru zbog ubojstva. A zbog toga je, između ostaloga, Frank ležao u australskim zatvorima.

Bila je nedjelja, 26. listopada 1997. godine, oko 17.45 sati, kad su se, tad 38-godišnji, Frank Petrinović i njegova partnerica Mandie Jancek (24) dovezli do trgovine s alkoholnim pićima u Lurnei kraj Liverpoola, nedaleko od Sydneyja. Petrinović je na glavi imao fantomku, u rukama revolver kalibra.32 i vrećicu za kupovinu. Gotovo identično kao i tijekom pljačke u Splitu.

U trgovinu je upao kroz drive-through. Unutra su bili dva zaposlenika, Ian Hagarty (43) i Troy Stephens (20), i osam kupaca. Petrinović im je uz prijetnju oružjem naredio da legnu na pod, a jednom od njih naredio je da napuni vrećicu s novcem, pisao je 28. listopada 1997. australski list The Sydney Morning Herald.

Foto: Facebook/Letizia Marsili

No zaposlenik Hagarty nije htio mirno stajati, nego mu se suprotstavio. Skočio je na njega, a onda su odjeknula dva hica. Jedan od njih pogodio je Hagartyja u prsa. Unatoč ozljedama, uspio je razoružati Petrinovića. Potom su ostali nasrnuli na Petrinovića, stajalo je u policijskom izvješću.

U tom trenutku Frankova partnerica Mandie Jancek vratila se do automobila i zaletjela u ljude koji su zauzdali Petrinovića. On je uspio ući u automobil, ali je jedan od kupaca uspio Mandie uzeti ključeve iz brave. Potom su Jancek i Petrinovića zadržali do dolaska policije. Propucanog Hagartyja odvezli su u bolnicu u Liverpoolu, ali je preminuo. Iza sebe je ostavio dvoje djece.

Kako je Sydney Morning Herald dalje izvještavao, Jancek i Petrinović tražili su da ih se pusti na slobodu uz jamčevinu. Petrinovića su optužili za ubojstvo i oružanu pljačku, na sudu se pojavio sa "šljivama" na oba oka. Njegov zahtjev za puštanje na slobodu su odbili. Jancek su pak odobrili jamčevinu od 24.000 australskih dolara. Kao razlog odobravanja naveli su to što je imala dvoje djece. No ni ona nije izašla na slobodu jer taj iznos nije mogla skupiti.

Petrinović je kasnije osuđen na 27 godina zatvora, s minimalnih 20 godina prije mogućnosti uvjetnog otpusta. Sud je uzeo u obzir njegovo iskazano žaljenje i činjenicu da je bio ovisnik o heroinu te da je tog dana konzumirao drogu. Isto tako, kao otegotne okolnosti naveli su da je već imao 18 oružanih pljački u dosjeu.

A problema sa zakonom imao je već kao maloljetnik. Bio je, navodi se, i u maloljetničkom zatvoru, a istim putem je krenuo i njegov mlađi brat Michael, pisao je isti australski list.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Naime, u svibnju 1987. godine završili su na sudu u Liverpoolu. Frank je tad bio optužen za čak devet oružanih pljački banki u Sydneyju od siječnja do travnja. Brat Michael, tad 20-godišnjak, bio je optužen za dvije pljačke. Braću su uhitili tijekom policijske akcije.

No nisu htjeli mirno poći u pritvor. U trenucima kad su ih vodili sa suda, Frank si je ubrizgao heroin u ruku te se srušio. Oko njega je nastala zbrka, a to je iskoristio mlađi brat, koji je pobjegao policajcima, i to prema trgovačkom centru.

- Policija ga opisuje kao opasnog i upozorava ljude da mu ne prilaze. Visok je 170 centimetara, a ima tamnosmeđu kosu do vrata. Nosio je trenirku i sivu majicu - pisao je u svibnju 1987. The Sydney Morning Herald.

Iz policije su navodili tad da Michael ima hepatitis B i da oba brata imaju problem s heroinom.

Daljnjom istragom je policija utvrdila i kako je braći u akciji bijega pomogla i njihova majka. Nju su priveli pod optužbama da je Franku dala heroin koji si je on ubrizgao i izazvao kaos da njegov brat može pobjeći. Ipak, Michaela su uhitili već idućeg dana u jednom stanu.

No mlađi brat Petrinović nije tek tako htio u zatvor. Bježao je policiji čak četiri puta, zbog čega su mu australski mediji dali i nadimak "Veliki Houdini". Pobjegao je policiji u Fairfieldu i u rujnu 1987. tijekom ispitivanja, ali su ga uhitili već idući dan.

Potom su ga u prosincu prebacili u ćelije u policiju u Flemington, ali je i od tamo pobjegao. Došao je do oružja te se zabarikadirao u stanu, ali ga je policija uspjela uhititi.

Četiri dana kasnije smjestili su ga u zatvor u Parramattu. Bio je Badnjak, a Michael je to iskoristio da jednostavno izađe iz zatvora. Naime, tog dana bilo je puno posjeta u zatvoru, a on se doslovno išuljao kroz glavna vrata kroz koja dolaze posjetitelji te se dao u bijeg. Policija je odmah krenula u potragu za njim, ali ovaj put nisu ga mogli pronaći.

Uhitili su ga tek 21. siječnja 1988. godine u Coogeu oko 11.40 sati. Predao se bez otpora.