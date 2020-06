Crna točka Zagreba: 'Krv mi se sledila, tu je triput bio sudar!'

Malo-malo pa je prometna tu, pričaju očevici. Vozač koji je udario u stup pa u djevojku je preminuo. Vjerojatno mu je pozlilo...

<p>Vozaču (64) koji se u ponedjeljak zabio u stup u zagrebačkoj Dubravi i pri tome pokosio pješakinju (39) vjerojatno je pozlilo za volanom. Utvrdila je to zagrebačka policija tijekom očevida. Je li nesretni vozač preminuo tijekom vožnje ili od posljedica prometne nesreće, trebalo bi se znati nakon obdukcije na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, kamo su prevezli tijelo.</p><p>Kako je izvijestila policija, on je oko 13.30 sati vozio Toyotu zagrebačkih registracija prometnim trakom za ravno Avenije Dubrava u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Kapucinskom ulicom, vjerojatno je izgubio svijest i u nekontroliranom kretanju sletio ulijevo na nogostup sa suprotne strane raskrižja. Pritom je naletio na pješakinju koja je stajala na nogostupu, a potom i na stup javne rasvjete.</p><p>Pješakinja je u nesreći teško ozlijeđena, a Hitna pomoć prevezla ju je u Kliničku bolnicu Dubrava. Teška prometna nesreća u Dubravi potresla je sve koji su se ondje zatekli, pa tako i očevica s kojim smo razgovarali.</p><p>- Treći put sam na ovome mjestu doživjela prometnu nesreću, ali ovaj put mi se sledila krv u žilama. Hodala sam po nogostupu i razmišljala gdje ću prijeći i u zadnji tren sam se odlučila za drugo raskrižje. Da sam išla tim putom, bila bih mrtva - govori nam Valentina Pervan.</p><p>Začula je krik i okrenula se. Vidjela je auto kako se zabija u rasvjetni stup. Vidjela je i nekoga na podu. Bila je to djevojka koju je vozač pokupio automobilom i odbacio najmanje deset metara. Bila je u nesvijesti te je krvarila. Odvezla ju je Hitna pomoć.</p>