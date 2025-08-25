Obavijesti

News

Komentari 2
UŽAS

Crne brojke za vikend: Dvoje poginulih u prometu. Policija utvrdila čak 5360 prekršaja

Piše HINA, hina,
Čitanje članka: < 1 min
Crne brojke za vikend: Dvoje poginulih u prometu. Policija utvrdila čak 5360 prekršaja
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zabilježeno je 577 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 395 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 204 vozača nepropisno koristilo mobitel

Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su dvije osobe, 107 ih je ozlijeđeno, a policija je u akciji pojačanog nadzora utvrdila preko 5360 prometnih prekršaja. Ravnateljstvo policije u ponedjeljak je izvijestilo da su od 22. do 24. kolovoza na području cijele Hrvatske zabilježili ukupno 5361 prekršaj.

Od toga je najviše prekoračenja dopuštene brzine (1920), a rekorder je na zadarskom području zastavljen dok je vozio čak 260 kilometara na sat.

Zabilježeno je 577 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 395 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 204 vozača nepropisno koristilo mobitel.

Najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvrđen je na području PU splitsko-dalmatinske (141), a rekorder po broju utvrđenih prekršaja prekomjerne brzine je PU dubrovačko-neretvanska s 451 takvih prekršaja, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
Veliki rast cijena: Krastavac je skuplji za 4, a češnjak za 8 eura. Rajčica bila 7 kuna, sad čak 30!
USPOREDILI SMO CIJENE

Veliki rast cijena: Krastavac je skuplji za 4, a češnjak za 8 eura. Rajčica bila 7 kuna, sad čak 30!

Najveći skokovi bilježe se kod češnjaka, rajčice i patlidžana, dok su najmanja poskupljenja kod jabuka i ponegdje šljiv

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025