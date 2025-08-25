Crne brojke za vikend: Dvoje poginulih u prometu. Policija utvrdila čak 5360 prekršaja

Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su dvije osobe, 107 ih je ozlijeđeno, a policija je u akciji pojačanog nadzora utvrdila preko 5360 prometnih prekršaja. Ravnateljstvo policije u ponedjeljak je izvijestilo da su od 22. do 24. kolovoza na području cijele Hrvatske zabilježili ukupno 5361 prekršaj.

Od toga je najviše prekoračenja dopuštene brzine (1920), a rekorder je na zadarskom području zastavljen dok je vozio čak 260 kilometara na sat.

Zabilježeno je 577 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 395 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 204 vozača nepropisno koristilo mobitel.

Najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvrđen je na području PU splitsko-dalmatinske (141), a rekorder po broju utvrđenih prekršaja prekomjerne brzine je PU dubrovačko-neretvanska s 451 takvih prekršaja, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.