Crne prognoze: El Nino sve jači, moglo bi umrijeti 450.000 ljudi

Više od 450 tisuća ljudi moglo bi umrijeti od dodatne vrućine koju donosi super El Niño u idućih šest mjeseci. Ove procjene dolaze od klimatskih znanstvenika koji upozoravaju da je to opasan dodatak na ranije smrti izazvane visokim temperaturama koje je donijela klimatska kriza.

Pokretanje videa... VIDEO El Niño prijeti razornim posljedicama | Video: 24sata/Reuters

Ekstremne temperature i razina Godzille

Udar će pogoditi cijeli svijet, od Indonezije do Indije te od Nigerije do Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci očekuju brojne dodatne smrti zbog suša, šumskih požara i poplava koje donosi ovaj fenomen.

Smrtni slučajevi uzrokovani vrućinom procijenjeni su na regionalnoj razini. Istraživači navode da projekcije jasno pokazuju gdje točno vlasti mogu uvesti mjere za zaštitu stanovništva. Takve akcije mogu uključivati bolje prognoze toplinskih valova, centre za hlađenje gdje se ljudi mogu skloniti te veću zaštitu radnika na otvorenom.

El Niño koji trenutno zagrijava planet nedavno je probio najvišu ikad zabilježenu temperaturu za taj fenomen. To se dogodilo nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća od prethodnih događaja da su je znanstvenici prozvali zapanjujućom i usporedili s razinom Godzille. El Niño je prirodni klimatski događaj, ali ga globalno zagrijavanje čini znatno gorim.

Suosnivač Climate Impact Laba i profesor na Sveučilištu u Chicagu Michael Greenstone upozorio je na ljudsku cijenu ove krize.

​- Procjena od 451 tisuće ljudi je tako velik broj da čovjek otupi, ali on se sastoji od roditelja i djece, djedova, baka i susjeda, ljudi koji idu na posao i žive svoje živote - rekao je Greenstone.

Procjena smrtnih slučajeva odnosi se na razdoblje od rujna do veljače, kada završavaju trenutne prognoze temperature. Međutim, znanstvenici očekuju da će se povišene razine smrtnosti od vrućine nastaviti sve do lipnja ili srpnja iduće godine.

Najteže pogođene zemlje i tropski pojas

Najviše pogođene zemlje u idućih šest mjeseci su tropske nacije Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. Sjedinjene Američke Države nalaze se u prvih 20 najpogođenijih nacija, s predviđenih tri tisuće i petsto dodatnih smrti. Šire gledano, regija Sahel u Africi i jugoistočna Azija trpe izuzetno teške posljedice.

Istraživači napominju da El Niño predstavlja razglednicu iz naše budućnosti. On podiže temperature na razinu koju će klimatska kriza vjerojatno donijeti za dvadeset godina.

Znanstvenica Tamma Carleton sa Sveučilišta u Kaliforniji naglasila je važnost brze reakcije.

​- Povećanje hitnog odgovora i bolje ciljanje naših napora može spasiti mnoge živote ove godine. Ali za dvadeset godina, kada današnje ekstremne temperature postanu novo normalno, ne želimo biti u stalnom izvanrednom stanju. Moramo se mobilizirati odmah - rekla je Carleton.

Projekcije su nastale korištenjem recenziranih metoda koje prate odnos iz mjeseca u mjesec između temperature i dodatnih smrti u više od 24 tisuće regija diljem svijeta.

Prijetnja za svjetsku sigurnost hrane

Greenstone je naglasio važnost novog izvještaja u predviđanju fatalnih ishoda na globalnoj razini.

​- Ljudi su dosad uspijevali predvidjeti kada će doći do šokova za usjeve i dati rana upozorenja. Ovaj novi izvještaj otvara vrata da to učinimo za još važniji ishod, rekao bih najvažniji ishod, a to je smrt - poručio je Greenstone.

Zalihe hrane također će pretrpjeti snažan udarac. Svjetski program za hranu upozorio je da će ovi utjecaji vjerojatno gurnuti oko 50 milijuna ljudi u akutnu glad i podići cijene. Agencije Ujedinjenih naroda izdale su ozbiljna upozorenja o značajnoj prijetnji javnom zdravlju, a očekuje se širenje bolesti poput kolere, malarije i denga groznice. Poplave mogu kontaminirati izvore vode, dok promjene u temperaturi stvaraju idealne uvjete za komarce koji prenose zarazne bolesti.

Veliki El Niño krajem devetnaestog stoljeća doveo je do više od 50 milijuna smrti zbog suše i gladi, pri čemu su Indija, Brazil i Kina pretrpjele najteže gubitke. Organizacija Save the Children procjenjuje da bi oko osam milijuna djece u istočnoj i južnoj Africi moglo biti suočeno s akutnom glađu. Suše u ključnim poljoprivrednim regijama prijete smanjenjem prinosa pšenice i kukuruza, dok su usjevi riže i kave izuzetno osjetljivi.

Profesorica Friederike Otto s londonskog Imperial Collegea objasnila je zašto ovo donosi nezapamćene ekstreme i ogromne rizike za milijune ljudi.

​- Na mnogim mjestima diljem svijeta vidjet ćemo nikad prije doživljene toplinske ekstreme, sa svim njihovim posljedicama na zdravlje, sigurnost hrane i stres zbog nedostatka vode - rekla je Otto.

*uz korištenje AI-ja