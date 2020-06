Crni scenarij američkog instituta predviđa nam 1500 mrtvih od korone početkom listopada

I na početku pandemije crne prognoze su nam predviđale velik broj zaraženih i umrlih, no reakcija zdravstvenog sustava i građana rezultirala je time da danas imamo 2149 zaraženih i 107 umrlih

<p>Činilo se kao da je sve gotovo i da je korona iza nas, no proteklih nekoliko dana pokazali su da je virus itekako tu i opet smo došli na rekordne razine rasta broja novooboljelih.</p><p>Ti podaci značajno utječu i na nove projekcije broja zaraženih i umrlih za sljedećih nekoliko mjeseci. Njih je objavio neovisni istraživački centar <a href="https://covid19.healthdata.org/croatia"><strong>Institut za zdravstvenu metriku i evaluaciju (IHME)</strong></a> sa Sveučilišta Washington. </p><p>Prema njihovim podacima, nastave li se ovakvi trendovi i u jesen, 1. listopada mogli bi imati 1498 umrlih od korona virusa. Ista projekcija navodi da bi mogli imati i gotovo 3000 oboljelih na dan.</p><p>Trenutne najgore projekcije temelje se na podacima od srijede, a po njima bi mogli početkom kolovoza imati značajan skok na više od 1800 oboljelih dnevno i gotovo sedam mrtvih svakog dana. U rujnu bi to skočilo na 23 mrtvih u danu, a krajem istog mjeseca trebali bi čak 240 respiratora.</p><p>Naravno, ovo je najgori scenarij, koji ne uzima u obzir navode stručnjaka koji ovih dana ističu mogućnost da je virus oslabio.</p><p>Isto tako, HZJZ procjenjuje da od gripe godišnje umire i do 500 ljudi u Hrvatskoj, ali da samo manji broj bude službeno prijavljen. Vjerojatno nije realno i da će ovaj broj smrti zbog COVID-19 biti službeni broj na kraju epidemije.</p>