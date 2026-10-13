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CRNO MORE Dronovi opet pogodili dva broda kod Bugarske obale. Jedan potonuo

Piše Filip Sulimanec,
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CRNO MORE Dronovi opet pogodili dva broda kod Bugarske obale. Jedan potonuo
Foto: X/Screenshoot
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Jedan član posade s potonulog broda spašen je, rekao je Radev, ne iznoseći pojedinosti o ostalim osobama koje su se nalazile na brodu

Dronovi su pogodili dva broda u Crnom moru, nedaleko od Bugarske, pri čemu je jedan potonuo, a pokrenute su hitne akcije spašavanja, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev rano u utorak.

Jedan član posade s potonulog broda spašen je, rekao je Radev, ne iznoseći pojedinosti o ostalim osobama koje su se nalazile na brodu.

S drugog broda, Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, evakuirano je svih 15 članova posade. Pet ih je zbrinuto zbog lakših ozljeda, izjavio je Radev.

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Napade je nazvao „apsolutno neprihvatljivima” te zatražio pomoć NATO-a i Europske unije, istaknuvši da Bugarska nema jasne dokaze na temelju kojih bi mogla utvrditi tko je odgovoran za napade.

Prošli tjedan isto

Prema izvješćima objavljenima 6. i 7. listopada 2026., napadi dronovima pogodili su trgovačke brodove u Crnom moru uz obale Rumunjske i Bugarske. U bugarskoj isključivoj gospodarskoj zoni 6. listopada pogođena su dva broda: Alfa Watan, koji plovi pod zastavom Toga, potonuo je, dok je brod Able, pod zastavom Palaua, teško oštećen i zapaljen. Svih 18 članova posade broda Able spašeno je.

Dan ranije, 5. listopada, kod Rumunjske je potonuo i teretni brod Royad Mammadov, koji je plovio pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa. Prevozio je žitarice iz Ukrajine prema Italiji. U incidentu su poginule dvije osobe, a 11 članova posade spašeno je. Ukrajina je za napad optužila Rusiju.

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