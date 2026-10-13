CRNO MORE Dronovi opet pogodili dva broda kod Bugarske obale. Jedan potonuo

Dronovi su pogodili dva broda u Crnom moru, nedaleko od Bugarske, pri čemu je jedan potonuo, a pokrenute su hitne akcije spašavanja, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev rano u utorak.

Jedan član posade s potonulog broda spašen je, rekao je Radev, ne iznoseći pojedinosti o ostalim osobama koje su se nalazile na brodu.

The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026

S drugog broda, Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, evakuirano je svih 15 članova posade. Pet ih je zbrinuto zbog lakših ozljeda, izjavio je Radev.

Napade je nazvao „apsolutno neprihvatljivima” te zatražio pomoć NATO-a i Europske unije, istaknuvši da Bugarska nema jasne dokaze na temelju kojih bi mogla utvrditi tko je odgovoran za napade.

Prošli tjedan isto

Prema izvješćima objavljenima 6. i 7. listopada 2026., napadi dronovima pogodili su trgovačke brodove u Crnom moru uz obale Rumunjske i Bugarske. U bugarskoj isključivoj gospodarskoj zoni 6. listopada pogođena su dva broda: Alfa Watan, koji plovi pod zastavom Toga, potonuo je, dok je brod Able, pod zastavom Palaua, teško oštećen i zapaljen. Svih 18 članova posade broda Able spašeno je.

Dan ranije, 5. listopada, kod Rumunjske je potonuo i teretni brod Royad Mammadov, koji je plovio pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa. Prevozio je žitarice iz Ukrajine prema Italiji. U incidentu su poginule dvije osobe, a 11 članova posade spašeno je. Ukrajina je za napad optužila Rusiju.