Crnogorac vozio 238 km/h na A1 kod Zadra: Kaznili su ga sa 660 €, bez vozačke je mjesec dana...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Crnogorac vozio 238 km/h na A1 kod Zadra: Kaznili su ga sa 660 €, bez vozačke je mjesec dana...
Foto: MUP

Vozača je presretač 'uhvatio' kako automobilom vozi brzinom od 238 kilometara na sat, i to na dijelu ceste gdje je najveća dopuštena brzina 130 km/h

U petak, 26. rujna u 17:48 sati, policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su 44-godišnjeg državljanina Crne Gore na autocesti A1, na dionici Pristeg – Pirovac, izvijestili su iz PU zadarske.

Vozača je presretač 'uhvatio' kako automobilom vozi brzinom od 238 kilometara na sat, i to na dijelu ceste gdje je najveća dopuštena brzina 130 km/h.

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača je izdan prekršajni nalog. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 660 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana.

