Crnogorska ministrica teško ozlijeđena u prometnoj nesreći

Simonida Kordić, crnogorska ministrica turizma, teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći oko 14:45 sati na magistralnoj cesti od mjesta Dragalj na Grahovu prema Risnu, prenosi Vijesti.me.

Ministricu je u Mercedesu vozio službeni vozač. U nesreći je sudjelovalo još dva vozila, a lakše ozljede je zadobila i S.Č., koja se nalazila u drugom automobilu.

Kordić je na liječenju u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru.

Automobili su se sudarili na ravnini ceste u mjestu Dragalj, nakon tunela. Očevidom će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Isti službeni automobil u travnju je prijavljen zbog vožnje pod rotirkama kada je pretjecao kolonu na punoj crti kod Herceg Novog.