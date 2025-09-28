Ministricu je u Mercedesu vozio službeni vozač. U nesreći je sudjelovalo još dva vozila, a lakše ozljede je zadobila i S.Č., koja se nalazila u drugom automobilu
Crnogorska ministrica teško ozlijeđena u prometnoj nesreći
Simonida Kordić, crnogorska ministrica turizma, teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći oko 14:45 sati na magistralnoj cesti od mjesta Dragalj na Grahovu prema Risnu, prenosi Vijesti.me.
Ministricu je u Mercedesu vozio službeni vozač. U nesreći je sudjelovalo još dva vozila, a lakše ozljede je zadobila i S.Č., koja se nalazila u drugom automobilu.
Kordić je na liječenju u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru.
Automobili su se sudarili na ravnini ceste u mjestu Dragalj, nakon tunela. Očevidom će se utvrditi sve okolnosti nesreće.
Isti službeni automobil u travnju je prijavljen zbog vožnje pod rotirkama kada je pretjecao kolonu na punoj crti kod Herceg Novog.
