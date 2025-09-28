Obavijesti

News

Komentari 0
SIMONIDA KORDIĆ

Crnogorska ministrica teško ozlijeđena u prometnoj nesreći

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Crnogorska ministrica teško ozlijeđena u prometnoj nesreći
Foto: Vlada Crne Gore

Ministricu je u Mercedesu vozio službeni vozač. U nesreći je sudjelovalo još dva vozila, a lakše ozljede je zadobila i S.Č., koja se nalazila u drugom automobilu

Simonida Kordić, crnogorska ministrica turizma, teško je ozlijeđena u prometnoj nesreći oko 14:45 sati na magistralnoj cesti od mjesta Dragalj na Grahovu prema Risnu, prenosi Vijesti.me.

Ministricu je u Mercedesu vozio službeni vozač. U nesreći je sudjelovalo još dva vozila, a lakše ozljede je zadobila i S.Č., koja se nalazila u drugom automobilu.

TRAGEDIJA U ŠIBENIKU Ženu usmrtila raketa na svadbi: 'Nije bilo pirotehnike kako inače bude, ali to malo je bilo kobno'
Ženu usmrtila raketa na svadbi: 'Nije bilo pirotehnike kako inače bude, ali to malo je bilo kobno'

Kordić je na liječenju u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru. 

Automobili su se sudarili na ravnini ceste u mjestu Dragalj, nakon tunela. Očevidom će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Isti službeni automobil u travnju je prijavljen zbog vožnje pod rotirkama kada je pretjecao kolonu na punoj crti kod Herceg Novog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'
NAPUSTILI HRVATSKU

Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'

'U Hrvatskoj se svi vole predstavljati  titulama i to naglašavati, dok u Njemačkoj nikad ne ističu titulu'. 'U Nizozemskoj smo svi jednaki. Nitko od šefova ne zove kad sam na godišnjem ili slobodna', pričaju nam medicinske sestre.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025