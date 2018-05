Croatia Airlines: Avioni su nam u redu, mi jamčimo sigurnost

U Croatia Airlinesu (CA) se upravlja redom letenja i zadovoljstvom putnika kojima jamčimo sigurnost, a tehničko stanje flote je uredno i pod nadzorom zrakoplovnih vlasti, istaknuto je u srijedu na susretu novinara s Upravom nacionalnog zračnog prijevoznika.

Susret s novinarima Uprava je organizirala kako bi odgovorila na sva pitanja koja su se zadnjih tjedana čula u javnosti, kazao je predsjednik Uprave Jasmin Bajić, dodavši da se putem medija i kroz objave sindikata neutemeljeno piše o nacionalnom zračnom prijevozniku.

"Trudimo se što manje otkazivati letove i unajmljivati zrakoplove drugih kompanija, kao i ostati u zadanim troškovnim kategorijama i planovima za ovu godinu. Točno je da je udvostručen broj otkazanih letova, do sada ih je ove godine 180, a lani je bilo 90, no to nije dramatično jer se od ukupnih više od 8.000 letova do 15. svibnja ove godine otkazalo njih oko jedan posto", kazao je Bajić.

Izvršni direktor za operativno poslovanje Krešimir Vlašić naglasio je da je tehničko stanje flote uredno i pod nadzorom zrakoplovnih vlasti. Dodao je i da je Croatia Airlines po tom pitanju, i po statistikama, i bolja od mnogih drugih.

Bajić je dodao da problema u kompaniji, ima kao što ih je i bilo i bit će, ali se oni ne razlikuju od problema koje imaju zrakoplovne kompanije u cijelom svijetu te se svi rješavaju.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

"Nije točno da imamo odljev kadrova, osim mehaničara kojih odlazi prosječno oko 10 posto godišnje, pogotovo od ulaska Hrvatske u EU jer im se otvorilo tržište rada. Sve koji odu brzo nadomjestimo novim ljudima, kao što to rade sve kompanije u svijetu", kazali su novinarima Bajić i Vlašić.

Na pitanje zašto se u javnosti odnosno kroz medije često mogu vidjeti negativne objave o kompaniji, pogotovo iz Hrvatskog sindikata prometnih pilota, i Bajić i Vlašić su odgovorili da je to sve "u funkciji izbora nove Uprave". Bajiću je nedavno produljen mandat na čelu kompanije za još šest mjeseci, a kada će se i kako birati novi predsjednik Uprave on nije mogao reći.

Objasnio je da je do većeg broja unajmljivanja zrakoplova ove godine došlo zbog produljena radova na održavanju zrakoplova. Trenutno je još samo jedan zrakoplov u hangaru dok svi normalno lete, odnosno redovno leti 11 od ukupno 12 zrakoplova.

Direktor upravljanja mrežom i prihodima Krešimir Mlinar objasnio je da su najmovi rađeni oko Uskrsa zbog velike potražnje, kao i u nekim drugim terminima također zbog veće potražnje, ali i zbog produljenog održavanja. Iznio je podatak da je do 15. svibnja ove godine kompanija prevezla 603.000 putnika, a da je samo u prvih 15 dana svibnja prevezeno njih 98.000 ili 11 posto više. Najavio je da će u ljetnom redu letenja, točnije od 1. svibnja, letjeti s još dva unajmljena zrakoplova sa 100 sjedala, što su radili i prošle godine zbog povećane potražnje u ljetu. Kratkoročne najmove planiraju od 18. do 24. svibnja.

"Ne možemo reći da je svaki let s unajmljenim zrakoplovom profitabilan, sada su trenutno manje profitabilni, ali ih unajmljujemo da ne gubimo putnike i da izvršimo uslugu", dodao je Bajić. Najavio je i da bi za 10-ak dana mogli početi s nastavkom pregovora o kolektivnom ugovoru, koji je istekao prije 17 mjeseci. Kazao je da se jučer oglasio Sindikat, prihvativši nastavak kolektivnih pregovora.

Podsjetio je da su Sindikati odbili ponudu za novi kolektivni ugovor krajem prošle godine a sada se čini sve da se ti pregovori nastave, jer je, po ocjeni Bajića, socijalni mir u kompaniji važan gotovo jednako kao i sigurnost putnika.

"Imali smo prošli tjedan brifing s pilotima i mehaničarima, na kojemu je zaključeno da sve funkcionira po svjetskim pravilima. Ne odlaze nam piloti, štoviše u zadnjih šest mjeseci zaposlili smo šest novih, koji su sada na školovanju", rekao je Bajić.

Ukupno je u Croatia Airlinesu zaposleno 124 pilota te 224 stjuardese, od kojih je 203 na operacijama. U zadnjih pet godina otišlo je pet do šest stjuardesa iz kompanije. Prošle godine nije otišao nijedan pilot, rečeno je.

Mehaničara je stalno zaposleno 290 do 300, a svaki odlazak iz kompanije dopunjava se novima - zadnjih sedam godinama njih 70 do 90 je popunilo mjesta onih koji su otišli.

Bajić se osvrnuo i na poslovanje kompanije, istaknuvši da su u prva tri mjeseca ove godine ostvarili 13 milijuna kuna bolji rezultat, a pozitivan rezultat, odnosno dobit od oko sedam milijuna kuna, planiraju na razini cijele ove godine.

Bilo je riječi i o prodaji slotova na londonskom Heathrowu, za koje je dobiveno ukupno 138,5 milijuna kuna, pri čemu je sve uplaćeno prošle godine. Na pitanje bi li kompanija bila u plusu u prva tri mjeseca ove godine da nije bilo te uplate, odgovoreno je da bi bila u plusu, jer se tako i planiralo.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Članovi Uprave CA objasnili su i da su odlučili uzeti kredit na četiri godine pod povoljnim uvjetima, što je nedavno odobrila hrvatska Vlada, jer im je novac potreban za popravak motora.

Početkom svibnja, naime, Vlada je dala suglasnost CA za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke (HPB) i Privredne banke Zagreb (PBZ) do 8,5 milijuna eura, radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora.

U Upravi CA bili bi zadovoljni i kada bi se ostvario plan iz Vladinog programa nacionalnih reformi o dokapitalizaciji kompanije s 250 milijuna kuna, što bi se dijelom utrošilo za uzimanje dodatnih zrakoplova u operativni najam s posadom CA.