Croatia Airlines dobio deseti Airbus, nosi ime Velika Gorica

Croatia Airlines nastavlja s obnovom svoje flote. Hrvatski nacionalni avioprijevoznik u Zagreb je u srijedu dopremio deseti zrakoplov Airbus A220, koji je ujedno prvi takav zrakoplov u svijetu obojen u vizualni identitet najveće svjetske zrakoplovne alijanse Star Alliance. Novi Airbus A220-300 nosi registarsku oznaku 9A-CAS i ime Velika Gorica, a u Zagreb je stigao iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu. Zrakoplov ima 149 sjedala te je treći od ukupno sedam novih Airbusa A220 koje Croatia Airlines očekuje tijekom ove godine.

Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić istaknuo je kako je riječ o još jednom važnom koraku u najvećem projektu obnove flote u povijesti kompanije.

- Posebno smo ponosni na činjenicu da je riječ o prvom zrakoplovu Airbus A220 u svijetu u vizualnom identitetu Star Alliancea, čime je zrakoplov Velika Gorica postao prepoznatljiv simbol našega dugogodišnjeg članstva u najvećoj globalnoj zrakoplovnoj alijansi. Nova generacija zrakoplova Airbus A220 okosnica je razvoja Croatia Airlinesa koja omogućuje da putnicima ponudimo još višu razinu udobnosti i kvalitete usluge, uz istodobno povećanje učinkovitosti i održivosti našeg poslovanja, čime izravno doprinosimo razvoju hrvatskog turizma, ali i gospodarstva općenito - kazao je Bajić.

Foto: Šime Lugarov

Dolazak novog zrakoplova pozdravili su i iz Star Alliancea. Potpredsjednik alijanse za korporativnu strategiju Renato Ramos rekao je kako vizualni identitet Star Alliancea simbolizira globalnu povezanost i suradnju među avioprijevoznicima te predstavlja potvrdu dugogodišnjeg partnerstva s Croatia Airlinesom.

Iz Airbusa su također istaknuli kako je riječ o važnoj prekretnici u suradnji s hrvatskim nacionalnim prijevoznikom. Predsjednik Airbusa za Europu Johan Pelissier ocijenio je da je Airbus A220 najsuvremeniji putnički zrakoplov u svojoj kategoriji te da će dodatno ojačati položaj Croatia Airlinesa u međunarodnoj mreži.

Foto: Šime Lugarov

Obnova flote najveći je investicijski projekt u povijesti Croatia Airlinesa. Dosad je kompaniji isporučeno osam zrakoplova Airbus A220-300 i dva A220-100, a do kraja godine očekuju se još četiri nova zrakoplova. Projekt bi trebao biti dovršen tijekom 2027. godine, kada će Croatia Airlines raspolagati flotom od ukupno 15 novih Airbusa A220.