OBNOVA FLOTE

Croatia Airlines ima novi Airbus A220, a dali su mu ime - Zadar

Piše Bruno Serdar,
Foto: Croatia Airlines

Do kraja ove godine očekuje se isporuka još jednoga novog zrakoplova, a bit će to prvi zrakoplov tipa A220-100, kapaciteta 127 putničkih sjedala

Croatia Airlines danas je u Zagrebu dočekao šesti novi zrakoplov Airbus A220-300, kapaciteta putničkih 149 sjedala. Najnoviji zrakoplov ima registarsku oznaku 9A-CAP i dobio je ime Zadar, a kao i svi novi zrakoplovi kojima je lani počela obnova postojeće flote, stigao je izravno iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu. 

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik tako u ovoj turističkoj sezoni raspolaže sa šest novih zrakoplova Airbus A220-300, odnosno s flotom od ukupno 16 zrakoplova u kojoj su (osim nove flote A220) još i 4 zrakoplova Airbus A319, dva zrakoplova Airbus A320 i četiri zrakoplova Dash 8-Q400.

Foto: Croatia Airlines

Do kraja ove godine očekuje se isporuka još jednoga novog zrakoplova, a bit će to prvi zrakoplov tipa A220-100, kapaciteta 127 putničkih sjedala. 

STIŽU JOŠ DVA U 2025. Croatia Airlinesu stigao je peti novi Airbus A220, zove se Osijek
Croatia Airlinesu stigao je peti novi Airbus A220, zove se Osijek

Projekt cjelokupne obnove flote trebao bi završiti u 2027. godini kada bi u floti Croatia Airlinesa trebalo biti ukupno 15 novih zrakoplova A220, od čega će 13 biti A220-300 i dva A220-100.

