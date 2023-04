Crveni alarm za cijeli Jadran u ponedjeljak: Hladna fronta donosi olujnu buru, ali i snijeg

Za dio Hrvatske izdan je crveni alarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno, upozorava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Osim crvenog, izdan je narančasti i žuti alarm koji upozorava da je vrijeme opasno i potencijalno opasno.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Za sutra, 3. travnja izdano je crveno upozorenje na vjetar za područje riječke regije, Kvarnera i Kvarnerića, Velebitskog kanala te područje Dalmacije zbog bure. Također, izdano je i narančasto upozorenje na vjetar za područje zagrebačke, gospićke, kninske, splitske i dubrovačke regije te područje zapadne obale Istre.

Sutra nas očekuje vjetrovito i u većini krajeva osjetno hladnije. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, javlja DHMZ.

Na kopnu oblačnije, osobito u prvom dijelu dana, a mjestimice je moguće malo kiše, u gorju susnježica i snijeg. U unutrašnjosti će puhati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima.

Najniža temperatura zraka uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna između 5 i 10 na kopnu te od 12 °C na sjevernom Jadranu do 19 °C ponegdje na krajnjem jugu.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske također je uputilo upozorenje na jak vjetar, ali i moguće probleme u prometu.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja - upozorio je DHMZ.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. Također, budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz Civilne zaštite.

