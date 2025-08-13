Paklene vrućine zahvatile Hrvatsku: Temperature idu do 39°C, čuvajte se na suncu!

Prema prognozi DHMZ-a Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, a u pojedinim dijelovima zemlje bit će i vrlo vruće. Temperature zraka već od jutra brzo rastu, a najviše dnevne vrijednosti kretat će se između 30 i 35 °C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa u termometru dosezati čak 34 do 39 °C.

Vjetar će biti uglavnom slab, povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita povremeno i jaka, a poslijepodne će vjetar okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Ovakve temperature predstavljaju povećan rizik od toplinskog udara, stoga se građanima savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, redovita hidratacija te zaštita od sunca. Posebno je važno pripaziti na djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

DHMZ je za srijedu objavio crveni alarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura te žuto za Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

