CRVENI I OPASNI: Policija u Puli zaustavila auto, u njemu su bili slovenski političar i SDP-ovka

Rutinska policijska kontrola u Puli u petak navečer pretvorila se u slučaj koji bi mogao imati i političku dimenziju. Slovenski državljanin (51) zaustavljen je dok je vozio automobil slovenskih registarskih oznaka, a policija je vrlo brzo utvrdila da za volanom nije smio biti ni zbog alkohola, ni zbog činjenice da prije toga nije stekao pravo na upravljanje vozilom. No tu priča nije završila. Kako je objavila Policijska uprava istarska, policijski službenici zaustavili su 51-godišnjaka 11. rujna oko 21.50 sati na kolniku Šijanske ceste. Muškarac je upravljao automobilom slovenskih registarskih oznaka, i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima. Tijekom kontrole policajcima je na uvid predočio vozačku dozvolu izdanu na njegovo ime. Međutim, provjerom je utvrđeno kako se ne radi o vjerodostojnom dokumentu, već o krivotvorenoj vozačkoj dozvoli. A onda je uslijedio i alkotest. Policija je utvrdila da je 51-godišnjak automobilom upravljao s čak 2,26 promila alkohola u krvi.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna od 2640 eura. No zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave, protiv njega će biti podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Da je riječ o neobičnom slučaju, postalo je jasno kada se otkrilo tko je muškarac koji je te noći sjedio za volanom. Kako ekskluzivno doznaju 24sata riječ je o Denisu Sarkiću, osobi dobro poznatoj slovenskoj političkoj javnosti. Sarkić je, prema dostupnim podacima s interneta, trenutačno asistent slovenskog eurozastupnika Matjaža Nemeca, a ranije je bio službenik za odnose s javnošću slovenskih socijaldemokrata.

Prema informacijama izvora bliskih istrazi, Sarkić nije samo zaustavljen i evidentiran tijekom prometne kontrole. Nakon događaja priveden je iza 23 sata, a policijski službenici pri tome su, kako doznajemo, koristili sredstva prisile, odnosno stavili su mu lisice iz preventivnih razloga. Šarkić nam je potvrdio da je u petak navečer imao problema s hrvatskom policijom.

- Potvrđujem, da sam u petak 11.9.2026., na putu prema Sloveniji zaustavljen od strane pulske policije i da je u tom postupku sa alkotestom utvrđeno da sam vozio pod utjecajem alkohola. Dok traje postupak pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj ne želim davati nikakve dodatne komentare - rekao nam je Sarkić.

No, u automobilu nije bio sam. S njim su se u vozilu nalazili Mark Sarkić i Bojana Puzigaća, visokopozicionirana SDP-ovka u Gradu Buje. Njezin političko-profesionalni put počeo je 2012. godine, kada je radila kao savjetnica za EU projekte. Nakon toga odlazi u Hrvatski sabor, gdje je bila savjetnica u Klubu zastupnika SDP-a, a potom i asistentica Predragu Fredu Matiću za vrijeme njegova mandata u Europskom parlamentu. Danas je predsjednica Gradskog vijeća u Bujama, a radi i kao voditeljica javne nabave u privatnoj tvrtki. Puzigaća nam je potvrdila da se nalazila u automobilu.

- Točno je da sam bila putnica na stražnjem sjedalu vozila koje je policija zaustavila. Nisam imala saznanja ni o alkoholiziranosti vozača ni o bilo kakvim nepravilnostima vezanim uz njegovu vozačku dozvolu. Policiji sam, na njihov zahtjev, dala svoje točne osobne podatke i u potpunosti surađivala. Sve okolnosti vezane uz vozača neka utvrde nadležna tijela - rekla nam je Puzigaća.