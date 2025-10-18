Obavijesti

News

NASTRADALI U GUŽVI

Crveni križ: Deseci ozlijeđenih na komemoraciji za kenijskog oporbenog vođu Odingu

Foto: MONICAH MWANGI/REUTERS

Dvije su osobe poginule, a preko 160 ih je ozlijeđeno na državnom pogrebu Odinge u glavnom gradu Nairobiju u petak, rekla je organizacija Liječnici bez granica

Deseci ožalošćenih ozlijeđeni su u subotu na komemoraciji za kenijskog oporbenog vođu Railu Odingu, gdje se naglo povećavao broj ljudi, pri čemu su neki u kritičnom stanju premješteni u obližnju bolnicu, rekao je dužnosnik kenijskog Crvenog križa za Reuters.

Očevidac Reutersa vidio je ozlijeđene kojima se pruža liječnička pomoć na mjestu događaja u gradu Kisumu na zapadu Kenije, političkom središtu Odinginog naroda Luo. Novine Standard na društvenoj su mreži X objavile da su ozlijeđene stotine ljudi.

Dvije su osobe poginule, a preko 160 ih je ozlijeđeno na državnom pogrebu Odinge u glavnom gradu Nairobiju u petak, rekla je organizacija Liječnici bez granica.

Odinga, koji je desetljećima bio ključna ličnost kenijske politike i koji je nekoć bio politički zatvorenik te se pet puta neuspješno kandidirao za predsjednika, umro je u dobi od 80 godina u srijedu u Indiji, gdje se liječio.

Bio je veoma popularan u istočnoafričkoj zemlji, a izlaganje njegovog tijela je u četvrtak postalo smrtonosno kada su policajci otvorili vatru kako bi rastjerali mase koje su probile vrata stadiona, u kojem se održavala svečanost.

Tri su osobe poginule, prema policiji.

Njegovo je tijelo u subotu iz Nairobija zrakoplovom prevezeno u Kisumu kako bi posljednji put bilo javno izloženo. Na stadionu Jomo Kenyatta u Kisumuu mogle su se vidjeti gomile uplakanih ljudi kako mašu kenijskim zastavama te se u jednom trenutku međusobno guraju u gužvi.

Bila je planirana i povorka od Kisumua do njegovog imanja u Bondu, no nakon incidenta, njegovo će tijelo biti premješteno zrakoplovom u Bondo, prema novinama Standard.

