Obavijesti

News

Komentari 2
Foto: Igor Soban/PIXSELL
PLENKOVIĆ I MILANOVIĆ PLUS+

Crveni, žuti i zeleni vragovi bili su 'mila majka'. Zoran i Andrej pišu sumanuti leksikon uvreda

Piše Boris Rašeta,

Stvar je ozbiljna, Radi se, možda, o sudjelovanju naših vojnika u ratu. Zato treba ići u javnu raspravu, svakako kroz Sabor - javne svađe, festival uvreda, bijeg od merituma, nekoga bi mogli stajati života

Sukob Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića - promatran na čisto jezičnoj razini – jedinstven je u hrvatskom političkom prostoru, u stogodišnjoj retrospektivi. Stjepana Radića, iz Beograda, nazivali su "luđakom" i "izdajnikom" a on njih "pljačkašima" i "korumpiranim političarima". Franjo Tuđman je oporbu zvao "stokom sitnog zuba" te "crvenim, zelenim i žutim vragovima", no to je bilo povremeno a ovo je trajan komunikacijski model. Zoran Milanović ispisao je cijeli leksikon uvreda. Plenković je po njemu "nilski konj koji papa lopoče", "plameni jazavac", "udbaški gojenac" kojega je "mama lekarka spasila služenja vojnog roka". On je "herojski zec" i "wanabee Kennedy ili Mahatma gandi". "Puno sam fizički opasniji od njega" zaključio je. Plenković mu nije ostajao dužan. Milanovića je opisao kao "karijes s Pantovčaka", "izoliranog mrguda", "Putinofila", "lijenčinu", "nasilnika koji maltretira ljude" i "vulgarnog primitivca".

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
"Pomozite nam, na rubu smo izdržljivosti, sustav nam mora pomoći kad trebamo bolovanje"
MAJKE OČAJNE:

"Pomozite nam, na rubu smo izdržljivosti, sustav nam mora pomoći kad trebamo bolovanje"

Roditelji-njegovatelji bolesne djece mogu na bolovanje samo na papiru jer sustav s njihovom djecom nema kud. Marica Đogaš Mikulić je došla do ruba izdržljivosti, apelira na institucije
Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €

Među hrvatskim igračima zabilježen je jedan vrijedan pogodak u kategoriji 4+2, koji donosi 3.845,10 eura. Osim toga, ostvareno je još više manjih dobitaka
UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!
STRAVA

UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026