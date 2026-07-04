Crveni, žuti i zeleni vragovi bili su 'mila majka'. Zoran i Andrej pišu sumanuti leksikon uvreda

Sukob Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića - promatran na čisto jezičnoj razini – jedinstven je u hrvatskom političkom prostoru, u stogodišnjoj retrospektivi. Stjepana Radića, iz Beograda, nazivali su "luđakom" i "izdajnikom" a on njih "pljačkašima" i "korumpiranim političarima". Franjo Tuđman je oporbu zvao "stokom sitnog zuba" te "crvenim, zelenim i žutim vragovima", no to je bilo povremeno a ovo je trajan komunikacijski model. Zoran Milanović ispisao je cijeli leksikon uvreda. Plenković je po njemu "nilski konj koji papa lopoče", "plameni jazavac", "udbaški gojenac" kojega je "mama lekarka spasila služenja vojnog roka". On je "herojski zec" i "wanabee Kennedy ili Mahatma gandi". "Puno sam fizički opasniji od njega" zaključio je. Plenković mu nije ostajao dužan. Milanovića je opisao kao "karijes s Pantovčaka", "izoliranog mrguda", "Putinofila", "lijenčinu", "nasilnika koji maltretira ljude" i "vulgarnog primitivca".