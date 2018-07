Crveno upozorenje za Jadran: 'Velika je opasnost od požara'

Na vrhuncu smo prvog ovogodišnjeg toplinskog vala, a u nekim dijelovima Hrvatske temperature su već premašile 35 stupnjeva. Zbog toga je za cijeli Jadran uključujući i unutrašnjost Dalmacije izdano crveno upozorenje.

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama, stoji u preporuci DHMZ-a.

U 13 sati najtoplije je bilo u Senju, Šibeniku i Zadru - 36 stupnjeva Celzijusa, a stupanj manje mjerio je Split. U Rijeci su 34 stupnja, Pločama 33, Dubrovniku 32...

Vruće je i u Zagrebu, Karlovcu i Varaždinu gdje se mjeri 31 stupanj, u Osijeku i Slavonskom Brodu je 30, Gospiću 30, Pargu kraj Čabra 28.

Vruće do kraja tjedna

Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bit će ponajprije u Slavoniji i Baranji. Vjetar većinom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne umjerena bura vjetar, potom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C, javlja DHMZ.

Sutra također sunčano i vruće, ali uz dnevni razvoj oblaka osobito u unutrašnjosti bit će lokalnih pljuskova i grmljavine, posebice u Slavoniji i Baranji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro bura, danju maestral. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na obali i otocima od 22 do 26 °C. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 °C.

Kod Splita vrlo velika opasnost od požara

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske izdala je prognozu razreda opasnosti od šumskih požara za današnji dan.

Najopasnije je na području Splita gdje je vrlo velika mogućnost šumskih požara.