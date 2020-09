Crvenom bojom zalili HOS-ov grb u Splitu: Ništa nije slučajno

Jučer su na ulazu u Split, na predjelu Bilice, vandali crvenom bojom 'zalili' HOS-ov grb. Stigla je reakcija splitskog HSP-a na incident. Oni kažu kako 'ništa nije slučajno pa ni ovaj incident'

<p>HSP Split je šokiran jučerašnjom devastacijom HOS-ovog murala na ulazu u Split, a zbog incidenta traže zakonsku zaštitu simbola Domovinskog rata.</p><p>- Jučer smo svjedočili još jednom planiranom vandalskom činu u kojem je oskvrnjen jedan od simbola Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države. Crvenom bojom (koja asocira na zločinačku zvijezdu petokraku) poliven je grb HOS-a pod kojim je poginulo više od 700 časnih branitelja kako bismo danas imali svoju državu, nažalost ne onakvu kakva bi trebala biti - piše u priopćenju splitskog HSP-a.</p><p>Pišu i kako se po pitanju ovakvih tema ništa se ne događa slučajno te da je to sve 'već pomno planirano jer postoje oni koji se još uvijek nisu pomirili s činjenicom da je u obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu stvorena Republika Hrvatska'.</p><p>- Kazneni zakon RH u čl. 349. propisuje: „Tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.“</p><p>Hrvatska stranka prava smatra da je kazneni zakon potrebno nadopuniti na način da se u odredbu navedenog članka uvrsti i dio koji se odnosi na izvrgavanje ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju svih simbola Republike Hrvatske, a to su zasigurno grbovi ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, u ovom slučaju konkretno HOS-a.</p><p>Još jednom velike zahvale Torcidi Bilice na muralima s grbovima Četvrte gardijske brigade, Hajduka i HOS-a te im i ovim putem pružamo potpunu podršku - stoji u njihovom priopćenju.</p>