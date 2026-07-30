CSI ZOO Zagreb: 'Lav vjerojatno nije odrastao u čoporu, gdje bi naučio kontrolirati svoje strasti'

Lav je skočio na lavicu, ne znamo još zašto. Sve je trajalo par sekundi. Do sada nije bilo problema među njima. Ovo nije prva grupa koja se formirala u našem ZOO-u. Do sada je sve išlo kao po špagi, ispričao nam je Ivan Cizelj, ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu, dan nakon što je lavicu Tayri usmrtio lav Uganda.

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Pokretanje videa... VIDEO Lav ubio lavicu | Video: Facebook

Incident u zagrebačkom ZOO-u šokirao je javnost. Svi se pitaju zbog čega je došlo do stravičnog napada lava, a društvenim mrežama počele su se širiti i snimke lava i lavice netom prije napada. Na jednoj snimci, koju je objavila stranica Animalex na Facebooku, vidi se lav kako napada i šapom udara lavicu. Ona uzvraća ležeći na leđima, ali ne bježi od njega.

Ravnatelj Cizelj objasnio je da postoje preporuke kod sparivanja i kako ih se treba držati, a oni su ih od prvoga dana slijedili. Lavovi su se prvo upoznali s prostorom, zatim međusobno preko rešetki. Kad se ženka počela valjati pred mužjakom, onda su ih spojili da on pokaže dominaciju. Funkcionirali su desetak dana super.

Lav Uganda i lavica Tayri trebali su biti predvodnici novoga projekta zagrebačkog Zoološkog vrta u sklopu Europskog uzgojnog programa sjeverne populacije afričkog lava. U ZOO su stigli prije otprilike mjesec dana. Uganda je u Zagreb došao iz francuskog Sigeana. A Tayri iz mađarskog Veszprema. Njihovo je upoznavanje i spajanje uz veliku pozornost pratio niz sigurnosnih mjera. Dana 10. srpnja uspješno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. srpnja zajedno su bili u vanjskom dijelu nastambe.

Razgovarali smo s veterinarom i stručnjakom za divlje mačke Branimirom Reindlom.

- Moja pretpostavka je da jedinke koje su trebale ući u uzgojni program vrlo vjerojatno nisu bile u čoporu, nego same. Lavica se može tjerati tijekom cijele godine, ali ako je bila izolirana od mužjaka, nema redoviti spolni ciklus. Onda, ako se naglo promijeni situacija i dođe do mužjaka, odjednom se počne pripremati za parenje - objasnio je Reindl.

Dodaje da se lavica vjerojatno zbog visokih temperatura u Zagrebu i činjenice da je bilo povoljno godišnje doba za reprodukciju počela pripremati za parenje te da je imala povišenu razinu hormona i miris koji je privlačio lava. No vrlo vjerojatno nije imala plodne dane kako bi dopustila da dođe do parenja.

- Mužjak je vjerojatno bio pobuđen hormonima i mirisom te je htio parenje, ali ona se nije dala. Vrlo vjerojatno je tad došlo do konflikta. Splet okolnosti. U prirodi se događa da u čoporima neka jedinka strada od drugih članova čopora. To je priroda te vrste - rekao je Reindl.

Dodao je da jedan od glavnih okidača može biti i to u kakvim je uvjetima mužjak bio do sada. Ako je bio namijenjen programu rasploda, vrlo vjerojatno je bio izoliran i pripreman za selidbu u nove uvjete.

- Da je riječ o lavu koji je odrastao u starijem čoporu lavica, svoju bi strast naučio kontrolirati jer bi ga one opomenule, istukle ili ugrizle te ne bi bio dominantan. Kad je došao jedan na jedan sa slabijom jedinkom, nije imao otpor i dogodilo se to što se dogodilo - zaključio je Reindl.