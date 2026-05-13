ČUDESNA PRIČA Bio beskućnik, sad je primljen na 65 fakulteta!

Lamont Newell, maturant isusovačke srednje škole Verbum Dei, srednje škole za dječake u Los Angelesu, primljen je na 65 fakulteta, a veći dio djetinjstva živio je u beskućništvu. Na jesen planira pohađati Sveučilište Columbia koje spada pod Ivy League, skupinu osam elitnih sveučilišta na sjeveroistoku SAD-a koji su poznati po akademskoj izvrsnosti i strogim pravilima. Za ABC News rekao je da je na to potpuno spreman, a oduvijek je maštao o tome da napusti Kaliforniju i istražuje dijelove svijeta.

Unatoč svojim dosadašnjim izvanrednim postignućima, 17-godišnjak je rekao da se osjeća 'mirno i normalno' zbog prijavljivanja na toliko fakulteta i upisa na jedno od najboljih sveučilišta u zemlji.

- Glavni razlog zbog kojeg sam se htio prijaviti na toliko fakulteta bio je taj što moja mama nije uspjela ići na fakultet na koji je htjela. Dakle, moj plan je bio učiniti upravo suprotno, rekao je Lamont, koji je zaradio preko 1,1 milijun dolara od stipendija.

Lamont pripisuje zasluge izvannastavnim aktivnostima, poput igranja košarke, za pronalazak stabilnosti u srednjoj školi koju je za njega obilježilo beskućništvo jer se njegova obitelj borila s pronalaskom stabilnog doma.

- Cijeli moj život smo se selili. Ne bih vam mogao reći koliko smo godina bili beskućnici jer je to bilo iz određenog vremenskog razdoblja, ali to su bili glavni problemi, rekao je.

Lamont je rekao da su još jedan ključni ključ njegovog uspjeha bili i učitelji u srednjoj školi koju je pohađao.

- Moja profesorica biologije, ona je zapravo jedna od direktorica u timu za robotiku. Također me je nominirala, dok sam bio na drugoj godini, da idem u NASA-u u Houstonu, što je zapravo potaknulo moj interes za inženjerstvo, rekao je Lamont.

Predsjednik Verbum Dei, o. Travis Russell, SJ, rekao je za ABC News da školska zajednica ne može biti ponosnija na budućeg maturanta.

- Izvrsno obrazovanje nije misterij. To su predani učitelji, pravi odnosi, korporativni partneri koji vjeruju u naše učenike, visoki standardi i formiranje karaktera. Lamontov uspjeh je njegov vlastiti - ali on također odražava izvrsnost i otpornost cijelog bratstva Verbum Dei, rekao je predsjednik.

Danas, maturant koji je nekoć želio postati YouTube kreator, nada se da će studirati industrijsko inženjerstvo na fakultetu i studirati u Egiptu. Za one koji žele pronaći svoj uspjeh poručio je ljudima da budu svoji i uvijek vjeruju u sebe.